Shakira'yla ihanet yüzünden boşanmıştı olay görüntü! Gerard Pique öpüşürken yakalandı o isim takım arkadaşı Ferran Torres'in kardeşi çıktı
Shakira'yla ihanet yüzünden boşanmıştı olay görüntü! Gerard Pique öpüşürken yakalandı o isim takım arkadaşı Ferran Torres'in kardeşi çıktı... 12 yıllık sevgilisi Barcelonalı futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılarak dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen ünlü şarkıcı Shakira, boşandığı eşinin çapkınlıklarıyla gündemden düşmüyor. Gerard Pique'nin Clara Chia Marti ile yeni bir aşka yelken açtığı hatta Shakira'yı da onunla aldattığı iddia edilmişti. Gerard Pique, bu kez de takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle fena halde görüntülendi.
OLAY GÖRÜNTÜ!
Shakira'yla ihanet yüzünden boşanmıştı... Gerard Pique öpüşürken yakalandı o isim takım arkadaşı Ferran Torres'in kardeşi çıktı...
Gerard Pique ve Shakira 12 yıllık birlikteliklerini Haziran ayında noktaladıklarını duyurmuştu. 35 yaşındaki Pique ile 45 yaşındaki Shakira, haziran ayında ayrılık kararı aldı. Çiftin ayrılık nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken Pique'nin aldatma iddialarının ardından bu kararın alındığı ifade edildi.
"YOLLARIMIZI AYIRDIĞIMIZI DOĞRULAMAKTAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ"
Shakira ve Pique çifti, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." diyerek bir açıklamada bulundu.
Barcelona'nın başarılı stoperi Gerard Pique, özel hayatıyla gündemde olmaya devam ediyor. Uzun yıllar Shakira ile birliktelik yaşayan Pique, ünlü şarkıcıyı aldatmış ve ardından ayrılık kararı almışlardı.
ÇALIŞANIYLA AŞK YAŞAMIŞTI
Kosmos adlı şirketinde 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile birlikteliği ortaya çıkan Pique'nin bu ilişkiye Shakira ile birlikteyken mi yoksa ayrılıktan sonra mı başladığı sorusu gündeme gelmişti.