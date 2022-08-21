Shakira’yla ihanet yüzünden boşanmıştı olay görüntü! Gerard Pique öpüşürken yakalandı o isim takım arkadaşı Ferran Torres’in kardeşi çıktı

Gerard Pique ve Shakira 12 yıllık birlikteliklerini Haziran ayında noktaladıklarını duyurmuştu. 35 yaşındaki Pique ile 45 yaşındaki Shakira, haziran ayında ayrılık kararı aldı. Çiftin ayrılık nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken Pique'nin aldatma iddialarının ardından bu kararın alındığı ifade edildi.