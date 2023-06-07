Shakira'yı aldatan Gerard Pique'ye büyük şok! 23'lük sevgilisi Clara Chia Marti'de onu aldattı! "Sevgilimin kuklasıyım" demişti...
Shakira ve Gerard Pique'nin 12 yıllık birlikteliği aldatma iddialarıyla sona ermişti. Pique'nin Shakira'yı aldattığının ortaya çıkmasıyla spor ve magazin camiası büyük şok yaşadı. 36 yaşındaki Pique'nin 23'lük sevgilisi Clara Chia Marti hakkında ortaya atılan iddialar büyük ilgi çekti. Pique'nin aldatıldığı haberleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Clara, Pique ve Shakira üçgenine dahil olan yeni isim...
07.06.2023 16:40 - Son Güncelleme: 07.06.2023 16:40
Shakira-Pique cephesinde yeni bir aldatma iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Shakira'yı üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aldatan Gerard Pique bakın kimle aldatıldı.
Şu anda Manchester City'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Guardiola, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra da Pique ile her zaman yakın bir ilişkileri olmuştu.