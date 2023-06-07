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Haberler Magazin Shakira'yı aldatan Gerard Pique'ye büyük şok! 23'lük sevgilisi Clara Chia Marti'de onu aldattı! "Sevgilimin kuklasıyım" demişti...

Shakira'yı aldatan Gerard Pique'ye büyük şok! 23'lük sevgilisi Clara Chia Marti'de onu aldattı! "Sevgilimin kuklasıyım" demişti...

Shakira ve Gerard Pique'nin 12 yıllık birlikteliği aldatma iddialarıyla sona ermişti. Pique'nin Shakira'yı aldattığının ortaya çıkmasıyla spor ve magazin camiası büyük şok yaşadı. 36 yaşındaki Pique'nin 23'lük sevgilisi Clara Chia Marti hakkında ortaya atılan iddialar büyük ilgi çekti. Pique'nin aldatıldığı haberleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Clara, Pique ve Shakira üçgenine dahil olan yeni isim...

takvim.com.tr
07.06.2023 16:40 - Son Güncelleme: 07.06.2023 16:40
Shakira’yı aldatan Gerard Pique’ye büyük şok! 23’lük sevgilisi Clara Chia Marti’de onu aldattı! Sevgilimin kuklasıyım demişti...

Shakira-Pique cephesinde yeni bir aldatma iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Shakira'yı üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aldatan Gerard Pique bakın kimle aldatıldı.

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Shakira’yı aldatan Gerard Pique’ye büyük şok! 23’lük sevgilisi Clara Chia Marti’de onu aldattı! Sevgilimin kuklasıyım demişti...

Marti tarafından ünlü teknik direktör Pep Guardiola ile aldatıldığı iddiası İspanya gündemine bomba gibi düştü.

Shakira’yı aldatan Gerard Pique’ye büyük şok! 23’lük sevgilisi Clara Chia Marti’de onu aldattı! Sevgilimin kuklasıyım demişti...

Şu anda Manchester City'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Guardiola, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra da Pique ile her zaman yakın bir ilişkileri olmuştu.

Shakira’yı aldatan Gerard Pique’ye büyük şok! 23’lük sevgilisi Clara Chia Marti’de onu aldattı! Sevgilimin kuklasıyım demişti...

Dedikodulara göre, Guardiola sadece Pique ile değil, Pique'nin sevgilisiyle de 'yakın ilişki' kurdu.

Shakira’yı aldatan Gerard Pique’ye büyük şok! 23’lük sevgilisi Clara Chia Marti’de onu aldattı! Sevgilimin kuklasıyım demişti...

Çünkü üniversite öğrencisi olan Clara Chia Marti ile Guardiola'nın çocukları aynı okula gidiyor.

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