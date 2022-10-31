Seyran adım adım ölüme yaklaşan Ferit’i ipten alacak! Dizinin finali felaketle mi sonuçlanıyor? Yalı Çapkını’nda Ferit’in gerçek hastalığı ortaya çıktı!

Yalı Çapkını dizisi 6. bölümü ile yayınlandı. Son bölümde Suna'nın Korhan ailesine iyice adapte olması izleyiciyi ürküttü. Seyran'nın Ferit'le yakınlaşması heyecan yaratırken, Pelin'in hırslanması yeni bölümlere olan merakı iyice arttırdı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin gerçek hikaye olması diziye olan ilgiyi arttırırken, izleyiciler finali hakkında araştırmalara koyuldu. Peki finalde izleyiciyi neler bekliyor? Yalı Çapkını kaç bölüm yayınlanacak? Ferit'in hastalığı ne? İşte Yalı Çapkını dizisi hakkında bilinmeyen flaş detaylar...