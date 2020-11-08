Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mısırlı yatırımcı mı? Ferrari'nin içindeki paylaşımı ele verdi...
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İtalyan aşkından ayrılan Subaşı, şu sıralar ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti Miami'de partiden partiye koşuyor. İzmir Depremi'nin hemen ardından katıldığı partilerle tepki çeken Şeyma Subaşı yine, önceki akşam aralarında sosyal mesafesiz partileriyle ünlü Türkiye güzeli Şevval Şahin'in de bulunduğu büyük bir ev partisine katıldı. Geceden kareler sosyal medya hesaplarından gelmeye başlayınca dedikodular da beraberinde geldi. Miami'de tatil yapan Subaşı'nın, bindiği Ferrari marka otomobilin sahibinin Mısırlı yatırımcı olduğu iddia edildi.
İzmir depreminin ardından katılduğu partilerle tepki çeken Şeyma Subaşı, yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Karantina günlerini Türkiye'de İtalyan sevgilisi Guido Senia ile geçiren Şeyma Subaşı, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Senia'yı İtalya'ya göndermiş, sonrasında da aradaki mesafeyi gerekçe göstererek, ayrıldıklarını duyurmuştu.
ŞEVVAL ŞAHİN İLE PARTİDE EĞLENDİ
Şu sıralar ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti Miami'de bulunan Subaşı, partiden partiye koşuyor. İzmir depreminin hemen ardından Cadılar Bayramı partilerine giden ve yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Şeyma Subaşı, önceki gece de yine büyük bir ev partisine katıldı.
Sosyal mesafesiz partileriyle ünlü Türkiye güzeli manken Şevval Şahin'in de bulunduğu eğlencede Subaşı, gece boyunca bol bol sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.