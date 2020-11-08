Haberler Galeri Magazin Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mısırlı yatırımcı mı? Ferrari'nin içindeki paylaşımı ele verdi...

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mısırlı yatırımcı mı? Ferrari'nin içindeki paylaşımı ele verdi...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İtalyan aşkından ayrılan Subaşı, şu sıralar ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti Miami'de partiden partiye koşuyor. İzmir Depremi'nin hemen ardından katıldığı partilerle tepki çeken Şeyma Subaşı yine, önceki akşam aralarında sosyal mesafesiz partileriyle ünlü Türkiye güzeli Şevval Şahin'in de bulunduğu büyük bir ev partisine katıldı. Geceden kareler sosyal medya hesaplarından gelmeye başlayınca dedikodular da beraberinde geldi. Miami'de tatil yapan Subaşı'nın, bindiği Ferrari marka otomobilin sahibinin Mısırlı yatırımcı olduğu iddia edildi.

08.11.2020 17:20 - Son Güncelleme: 08.11.2020 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





