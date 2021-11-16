Şeyma Subaşı'nın yaylım ateşi Acun Ilıcalı'ya mı 'kızım benim yanımda kalmalı!' Ilıcalı'nın 'ablalarına benze' sözlerinin şifresi çözülüyor
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında neler oluyor? Kısa bir süre önce kızları Melisa'nın doğum gününden, Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşıma düştüğü not kafaları karıştırmıştı. Yapımcı Ilıcalı, 8. yaşını kutlayan kızına 'ablalarına benze' demişti. Her seferinde kızının annesi Şeyma Subaşı'yı kollayan Acun Ilıcalı'nın bu sözleri şaşkınlık yaratırken, Şeyma Subaşı'dan hiç beklenmedik bir hamle geldi. Şeyma Subaşı Instagram'dan öyle şeyler söyledi ki ortalık birbirine girdi. Bu sözler Acun Ilıcalı'ya gönderme mi?
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı arasında neler oluyor? Şeyma Subaşı'dan öyle paylaşımlar geldi ki ortalık birbirine girmiş gibi. İşte Şeyma Subaşı'nın olay yaratan o açıklamaları ve sonrasında gelen o paylaşımı.
Mohammed Alsaloussi'i ile bir küs bir barışık devam eden ilişkisi ve iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı kızı Melisa ile ilgili yaptığı açıklamayla gündemde. Şeyma Subaşı'nın açıklaması Acun Ilıcalı'ya bir gönderme mi?
Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı. Bir süredir Miami'de olan Subaşı kızı Melisa ile ilgili yaptığı paylaşımlarla olay oldu.
'ABLALARINA BENZE'
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa Ilıcalı'nın doğum günü kutlandı. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın birlikte poz vermemeyi tercih ettiği doğum günü partisindan Ilıcalı'nın kızıyla paylaştığı fotoğrafa yazdığı not dikkatlerden kaçmamıştı.
Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda "Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal. Ablalarını örnek al" notunu yazdı. Acun Ilıcalı'nın bu sözleri sonrasında fotoğrafın altına yorumlar yağdı.