Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu rezaleti pahalıya patladı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı skandal parti görüntülerinin ardından...
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu rezaleti pahalıya patladı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı skandal parti görüntülerinin ardından Şeyma Subaşı işinden oldu. Bir spor giyim markası, Şeyma'nın kreatif direktör ve marka yüzü olarak imza attığı koleksiyonunun tanıtımını yapacaktı. Ancak marka, o görüntüler sonrası partiyi iptal etti ve Şeyma ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu rezaleti pahalıya patladı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı skandal parti görüntülerinin ardından şeyma işinden oldu.
ŞEYMA SUBAŞI İLE SEVGİLİSİNDEN SKANDAL UYUŞTURUCU PARTİSİ!
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntüleriyle gündemde olan Şeyma Subaşı, kendisiyle birlikte bir markayı da yaktı!
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin skandal uyuşturucu görüntüleri | VİDEO
Markadan, "Bugün gerçekleştireceğimiz tanıtım etkinliğini ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere erteleme kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Yeni davetle ilgili detayları en kısa sürede paylaşacağız" diye bir mail geldi.
Şeyma, daha önce de yeme-içme ve moda sektörlerinde girişimlerde bulunmuş ve başarısız olmuştu.