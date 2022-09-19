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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu rezaleti pahalıya patladı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı skandal parti görüntülerinin ardından...

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu rezaleti pahalıya patladı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı skandal parti görüntülerinin ardından...

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu rezaleti pahalıya patladı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı skandal parti görüntülerinin ardından Şeyma Subaşı işinden oldu. Bir spor giyim markası, Şeyma'nın kreatif direktör ve marka yüzü olarak imza attığı koleksiyonunun tanıtımını yapacaktı. Ancak marka, o görüntüler sonrası partiyi iptal etti ve Şeyma ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

19.09.2022 09:32 - Son Güncelleme: 19.09.2022 09:44
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu rezaleti pahalıya patladı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı skandal parti görüntülerinin ardından...

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu rezaleti pahalıya patladı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı skandal parti görüntülerinin ardından şeyma işinden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu rezaleti pahalıya patladı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı skandal parti görüntülerinin ardından...

ŞEYMA SUBAŞI İLE SEVGİLİSİNDEN SKANDAL UYUŞTURUCU PARTİSİ!

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntüleriyle gündemde olan Şeyma Subaşı, kendisiyle birlikte bir markayı da yaktı!

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin skandal uyuşturucu görüntüleri | VİDEO

Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu rezaleti pahalıya patladı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı skandal parti görüntülerinin ardından...

İşte Şeyma Subaşı ile sevgilisinden gelen skandal görüntü!

Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu rezaleti pahalıya patladı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı skandal parti görüntülerinin ardından...

Şeyma, popülerliği sayesinde bir spor giyim markasının kreatif direktörü olmuştu ve geçtiğimiz cuma günü de imza attığı koleksiyonun tanıtımını yapacaktı. Marka, aynı zamanda reklam yüzü olan Şeyma ile birlikte mağazasında tanıtım partisi verecekti. Ancak o görüntülerden sonra parti iptal oldu.

Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu rezaleti pahalıya patladı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı skandal parti görüntülerinin ardından...

Markadan, "Bugün gerçekleştireceğimiz tanıtım etkinliğini ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere erteleme kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Yeni davetle ilgili detayları en kısa sürede paylaşacağız" diye bir mail geldi.

Şeyma, daha önce de yeme-içme ve moda sektörlerinde girişimlerde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

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