Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu rezaleti pahalıya patladı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı skandal parti görüntülerinin ardından...

Markadan, "Bugün gerçekleştireceğimiz tanıtım etkinliğini ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere erteleme kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Yeni davetle ilgili detayları en kısa sürede paylaşacağız" diye bir mail geldi.

Şeyma, daha önce de yeme-içme ve moda sektörlerinde girişimlerde bulunmuş ve başarısız olmuştu.