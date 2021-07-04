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Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü yeniden ortaya çıktı sırrı çözüldü! Her şey bir oyun mu? Mohammed Alsaloussi ile yeniden birlikte!

Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü yeniden ortaya çıktı sırrı çözüldü! Her şey bir oyun mu? Şeyma Subaşı, 'ayrıldım' dediği Mohammed Alsaloussi ile yeniden birlikte! 2 Temmuz'da 31. yaş gününü kutlayan Şeyma Subaşı'na gelen 'aşkım' notlu gizemli çiçeği ortaya çıkartmıştık. 'Kısa sürede Meedo'yu unuttu mu?' diye düşünürken Şeyma Subaşı bombayı patlattı. Çok büyük dersler çıkardığını ifade eden Şeyma Subaşı yaşadıklarından pek ders almamış gibi görünüyor. Ya da her şey 'dolandırıcı' olduğu iddia edilen sevgilisi ile kurduğu bir oyunun parçası. Gelelim tektaşa. Mohammed Alsaloussi'nin arkadaşları ile yatta eğlenen Şeyma Subaşı, her ne kadar gizlese de o yatta sevgilisi Mohammed Alsaloussi de var. İşte bomba görüntüler...

Mesrure Merve Arslan TAKVIM
04.07.2021 17:10 - Son Güncelleme: 04.07.2021 17:20
Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü yeniden ortaya çıktı sırrı çözüldü! Her şey bir oyun mu? Mohammed Alsaloussi ile yeniden birlikte!

HER ŞEY BİR OYUN MU?

Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü yeniden ortaya çıktı sırrı çözüldü! Dolandırıcılık, bebek aldırma, ayrılık derken Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ile yeniden birlikte!

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Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü yeniden ortaya çıktı sırrı çözüldü! Her şey bir oyun mu? Mohammed Alsaloussi ile yeniden birlikte!

Dolandırıcı olduğu iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Meedo'dan ayrılan ve yaşananlardan çok dersler çıkardığını ifade eden Şeyma Subaşı, doğum gününde kendisine gelen gizemli çiçeği herkesten sakladı.

Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü yeniden ortaya çıktı sırrı çözüldü! Her şey bir oyun mu? Mohammed Alsaloussi ile yeniden birlikte!

Arkadaşının profilinde ortaya çıkan 'Aşkım' notlu çiçeğin sahibi meğer 'dolandırıcı' denilen Meedo'dan başkası değilmiş!

Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü yeniden ortaya çıktı sırrı çözüldü! Her şey bir oyun mu? Mohammed Alsaloussi ile yeniden birlikte!

Peki tüm yaşananlar bir oyun muydu? Şeyma Subaşı aslında Meedo'dan hiç ayrılmadı mı? Bunların hepsi şaibeli milyarder Mohammed Alsaloussi ile ortak bir çalışma mı?

Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü yeniden ortaya çıktı sırrı çözüldü! Her şey bir oyun mu? Mohammed Alsaloussi ile yeniden birlikte!

Kendi profilinde paylaştığı tektaş yüzüğü ile dikkat çeken Şeyma Subaşı 'Meedo ile barıştı mı?' diye merak edenlere yanıt verelim; EVET!