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Haberler Magazin Şeyma Subaşı’nın spor paylaşımı ağızları açık bıraktı! Sosyal medyaya damga vurdu! Spor taytını giyen Şeyma amuda kalkarak...

Şeyma Subaşı’nın spor paylaşımı ağızları açık bıraktı! Sosyal medyaya damga vurdu! Spor taytını giyen Şeyma amuda kalkarak...

Şeyma Subaşı'nın spor paylaşımı ağızları açık bıraktı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı, hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle Meedo diye seslendiği sevgilisiyle yaşadığı gündemden düşmeyen Subaşı, bu kez spor videosuyla çok konuşuldu. Spor taytını giyerek objektif karşısına geçen ünlü isim, amuda kalktığı anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı. Yaptığı hareketlerle dikkat çeken Subaşı hakkında bir detay ise dikkat çekti. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı...

12.02.2022 22:07 - Son Güncelleme: 12.02.2022 22:08
Şeyma Subaşı’nın spor paylaşımı ağızları açık bıraktı! Sosyal medyaya damga vurdu! Spor taytını giyen Şeyma amuda kalkarak...

Meedo diye seslendiği sevgilisiyle yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Şeyma Subaşı’nın spor paylaşımı ağızları açık bıraktı! Sosyal medyaya damga vurdu! Spor taytını giyen Şeyma amuda kalkarak...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Subaşı, amuda kalktığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı.

Şeyma Subaşı’nın spor paylaşımı ağızları açık bıraktı! Sosyal medyaya damga vurdu! Spor taytını giyen Şeyma amuda kalkarak...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Şeyma Subaşı’nın spor paylaşımı ağızları açık bıraktı! Sosyal medyaya damga vurdu! Spor taytını giyen Şeyma amuda kalkarak...

Spor taytını giyerek objektif karşısına geçen Subaşı'nın paylaşımı, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı.

Şeyma Subaşı’nın spor paylaşımı ağızları açık bıraktı! Sosyal medyaya damga vurdu! Spor taytını giyen Şeyma amuda kalkarak...

Yaptığı hareketlerle dikkat çeken Subaşı'ya sosyal medyadan yorum yağarken ünlü isim hakkında bir detay merak konusu oldu.

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