Şeyma Subaşı'nın son hali olay yarattı! Takipçileri 'günlerdir ortalıkta yok' dedi ortaya çıkan Şeyma Subaşı'nın burnu...

Şeyma Subaşı'nın son hali olay yarattı! Takipçileri 'günlerdir ortalıkta yok' dedi ortaya çıkan Şeyma Subaşı'nın burnundaki değişikli sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Subaşı'nın yalnızlığı kısa sürdü. Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu olduğu ortaya çıkan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram'da bir süredir yüzünü göstermiyordu. Takipçilerinin yorumlarının ardından yeni sevgilisiyle ortaya çıkan Şeyma Subaşı'nın burnuna estetik yaptırdığı iddia edildi. Miami'den ev alan ve kızı melisa ile orada yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisinin lüks araçlarıyla yaptığı paylaşımlarla son günlerde gündeme geliyor...

02.02.2021 14:42 - Son Güncelleme: 02.02.2021 14:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





