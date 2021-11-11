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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi yeniden göründü yanında bakın kim var! Ayrıldıkları iddia edilmişti Mohammed Alsaloussi ortaya çıktı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi yeniden göründü, yanında bakın kim var! Son dönemde Şeyma ile ayrıldıkları iddia edilen Mohammed Alsaloussi ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'yı üstü kapalı bir şekildehedef alan Şeyma Subaşı Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Meedo'dan ayrılıp eski sevgilisi olan İtalyan Guido Senia ile barıştığı ileri sürülen Şeyma, yeni kare ile iddialara son noktayı koydu.

11.11.2021 13:19 - Son Güncelleme: 11.11.2021 13:24
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi yeniden göründü yanında bakın kim var! Ayrıldıkları iddia edilmişti Mohammed Alsaloussi ortaya çıktı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi yeniden göründü, yanında bakın kim var! Şeyma ile yollarını ayırdığı ile edilen Mohammed Alsaloussi ortaya çıktı. S

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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi yeniden göründü yanında bakın kim var! Ayrıldıkları iddia edilmişti Mohammed Alsaloussi ortaya çıktı

Olaylı ayrılıkları sonrası ilişkilerine ikinci şansı veren Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı ilişkisinin bittiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı'nın ilişkisinin bittiği iddialarından sonra ortaya yepyeni bir aşk dedikodusu atıldı. Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Guido Senia'ya geri döndüğü iddia ediliyordu.

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi yeniden göründü yanında bakın kim var! Ayrıldıkları iddia edilmişti Mohammed Alsaloussi ortaya çıktı

Meedo için Miami'de yaşama kararı alan ve evleneceklerini açıklayan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın sevgilisini terk ettiği ve Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleştiği ileri sürülmüştü.

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi yeniden göründü yanında bakın kim var! Ayrıldıkları iddia edilmişti Mohammed Alsaloussi ortaya çıktı

Konuyla ilgili herhangi bir açıklamaya yapmayan sosyal medya fenomenini eski sevgilisi Guido Senia ile barıştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi yeniden göründü yanında bakın kim var! Ayrıldıkları iddia edilmişti Mohammed Alsaloussi ortaya çıktı

MEEDO ORTAYA ÇIKTI

Bu iddialara dair bir süredir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı son yayınladığı fotoğrafla gündem oldu. Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızıyla olan bir pozunu paylaşıp kalp emojisi koyarak bu iddiaları yalanlamış oldu.

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