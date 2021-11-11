Şeyma Subaşı’nın sevgilisi yeniden göründü yanında bakın kim var! Ayrıldıkları iddia edilmişti Mohammed Alsaloussi ortaya çıktı

MEEDO ORTAYA ÇIKTI

Bu iddialara dair bir süredir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı son yayınladığı fotoğrafla gündem oldu. Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızıyla olan bir pozunu paylaşıp kalp emojisi koyarak bu iddiaları yalanlamış oldu.