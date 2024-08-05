SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi NBA oyuncusuymuş! Barış Alper Yılmaz'la aşk dedikoduları çıkmıştı! Meğer kankasının eski eşine abayı yakmış

Şeyma Subaşı'nın yeni aşkının sırrı nihayet çözüldü. Tatilde olduğu Bodrum'da sosyal medya hesabından "Yine aşık oldum" diyerek yeni aşkını duyuran Subaşı, herkesin tahminlerinin aksine genç futbolcu Barış Alper Yılmaz ile değil, kankasının eski eşiyle aşk yaşıyor. Bu sürpriz aşk haberi magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şeyma Subaşı'nın bu beklenmedik ilişki itirafı, sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük bir merak konusu oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 11:32 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 11:34
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi NBA oyuncusuymuş! Barış Alper Yılmaz’la aşk dedikoduları çıkmıştı! Meğer kankasının eski eşine abayı yakmış 1

34 yaşındaki ünlü fenomen Şeyma Subaşı, son zamanlarda magazin kulislerinde genç futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı dedikodularıyla gündeme gelmişti. İkili arasında romantik bir ilişki olduğu iddiaları konuşulurken, Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı aşk itirafı olay yarattı.

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi NBA oyuncusuymuş! Barış Alper Yılmaz’la aşk dedikoduları çıkmıştı! Meğer kankasının eski eşine abayı yakmış 2

Şeyma Subaşı'nın gizemli aşkının sırrı çözüldü! Herkes genç futbolcu Barış Alper Yılmaz diye düşünürken Şeyma Subaşı gizli gizli bakın kiminle aşk yaşıyormuş...

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi NBA oyuncusuymuş! Barış Alper Yılmaz’la aşk dedikoduları çıkmıştı! Meğer kankasının eski eşine abayı yakmış 3

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatilde olan Şeyma Subaşı'ndan aşk itirafı gelmiş, sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile "Yine aşık oldum" demişti.

SON DAKİKA