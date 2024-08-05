Şeyma Subaşı'nın sevgilisi NBA oyuncusuymuş! Barış Alper Yılmaz'la aşk dedikoduları çıkmıştı! Meğer kankasının eski eşine abayı yakmış

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34 yaşındaki ünlü fenomen Şeyma Subaşı, son zamanlarda magazin kulislerinde genç futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı dedikodularıyla gündeme gelmişti. İkili arasında romantik bir ilişki olduğu iddiaları konuşulurken, Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı aşk itirafı olay yarattı.