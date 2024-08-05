Şeyma Subaşı'nın sevgilisi NBA oyuncusuymuş! Barış Alper Yılmaz'la aşk dedikoduları çıkmıştı! Meğer kankasının eski eşine abayı yakmış

34 yaşındaki ünlü fenomen Şeyma Subaşı, son zamanlarda magazin kulislerinde genç futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı dedikodularıyla gündeme gelmişti. İkili arasında romantik bir ilişki olduğu iddiaları konuşulurken, Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı aşk itirafı olay yarattı.
Şeyma Subaşı'nın gizemli aşkının sırrı çözüldü! Herkes genç futbolcu Barış Alper Yılmaz diye düşünürken Şeyma Subaşı gizli gizli bakın kiminle aşk yaşıyormuş...
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatilde olan Şeyma Subaşı'ndan aşk itirafı gelmiş, sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile "Yine aşık oldum" demişti.