Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı ayrılık açıklaması fena ti'ye alındı: 'Yeni rota...'
Şeyma Subaşı'nın 'milyarder' sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı, Instagram hesabından ayrılık açıklamasında bulunan Şeyma fena ti'ye alındı. Günlerdir kulislerde dolaşan iddialar doğru çıktı. Aşkından ayakları yerden kesilen Şeyma, 'Mısırlı milyarder sevgilisi' Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. 'Büyük' aşkıyla gündemden düşmeyen ve sık sık eleştirilen Subaşı, sessizliğini bozdu. Meedo'sundan ayrılan ve bebeğini aldıran Şeyma Subaşı'nın ayrılık haberleri sosyal medya gündeminin en çok konuşulanları arasında yerini aldı.
28.06.2021 15:33
- Son Güncelleme: 28.06.2021 15:33
'YENİ ROTA OLUŞTURULUYOR'
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı ayrılık açıklaması fena ti'ye alındı.
Sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anladıktan sonra ilişkisini bitiren Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşarak, "Yaşadıklarımı anlatmaya kelimeler yetmez. Ben iyiyim, biz iyiyiz. Desteğiniz için teşekkürler" notunu yazdı.
Şeyma Subaşı'nın aayrılık açıklaması sosyal medyada 'kendi etti ekndi buldu' gibi yorumlara neden oldu.
İşte Şeyma'ya gelen sosyal medya tepkileri...
Önce aşktan ayakları yerden kesildi, sonra 'sevgilisi dolandırıcı' iddialarıyla gündeme geldi, ardından 'bebeğimi kaybettim' diyen Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile neden ayrıldığı merak ediliyor. İşte Şeyma - Meedo ayrılığında şoke eden gerçekler...