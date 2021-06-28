Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı ayrılık açıklaması fena ti'ye alındı: 'Yeni rota...'

Şeyma Subaşı'nın 'milyarder' sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı, Instagram hesabından ayrılık açıklamasında bulunan Şeyma fena ti'ye alındı. Günlerdir kulislerde dolaşan iddialar doğru çıktı. Aşkından ayakları yerden kesilen Şeyma, 'Mısırlı milyarder sevgilisi' Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. 'Büyük' aşkıyla gündemden düşmeyen ve sık sık eleştirilen Subaşı, sessizliğini bozdu. Meedo'sundan ayrılan ve bebeğini aldıran Şeyma Subaşı'nın ayrılık haberleri sosyal medya gündeminin en çok konuşulanları arasında yerini aldı.

28.06.2021 15:33 - Son Güncelleme: 28.06.2021 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





