Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hizmette sınır tanımıyor! Jet bulamayınca uçağı kapatmıştı Şeyma sonunda jetine kavuştu

Subaşı da, uçağın içinden bir görüntü paylaşarak, "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrasında çift, bu kez özel jetle havalandı. Yaklaşık bir haftadır Dubai'de tatil yapan çift, dönüşte özel jete bindi. Şeyma Subaşı, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.