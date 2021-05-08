Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hizmette sınır tanımıyor! Jet bulamayınca uçağı kapatmıştı Şeyma sonunda jetine kavuştu
Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, pahalı kıyafetleri ve aksesuarlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay çıktıkları tatille olay yaratan Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımda sevgilisinin özel jet bulamayınca uçak kapattığını söylemişti. Magazin gündemi günlerce bunu konuşurken Şeyma Subaşı da sonunda özel jetine kavuştu. İşte detaylar...
Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi, Bali'den dönerken özel jet bulamayınca sevgilisi Şeyma Subaşı için yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı kapatmıştı. Şubaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi olmuştu. Bir süredir Dubai'de tatil yapan çiftten Saloussi, bu kez sevgilisinin ayaklarını özel jet ile yerden kesti.
Subaşı da, uçağın içinden bir görüntü paylaşarak, "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrasında çift, bu kez özel jetle havalandı. Yaklaşık bir haftadır Dubai'de tatil yapan çift, dönüşte özel jete bindi. Şeyma Subaşı, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.