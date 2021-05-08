RAMAZAN İMSAKİYE
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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hizmette sınır tanımıyor! Jet bulamayınca uçağı kapatmıştı Şeyma sonunda jetine kavuştu

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, pahalı kıyafetleri ve aksesuarlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay çıktıkları tatille olay yaratan Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımda sevgilisinin özel jet bulamayınca uçak kapattığını söylemişti. Magazin gündemi günlerce bunu konuşurken Şeyma Subaşı da sonunda özel jetine kavuştu. İşte detaylar...

08.05.2021 10:24 - Son Güncelleme: 08.05.2021 10:24
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hizmette sınır tanımıyor! Jet bulamayınca uçağı kapatmıştı Şeyma sonunda jetine kavuştu

Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi, Bali'den dönerken özel jet bulamayınca sevgilisi Şeyma Subaşı için yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı kapatmıştı. Şubaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi olmuştu. Bir süredir Dubai'de tatil yapan çiftten Saloussi, bu kez sevgilisinin ayaklarını özel jet ile yerden kesti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hizmette sınır tanımıyor! Jet bulamayınca uçağı kapatmıştı Şeyma sonunda jetine kavuştu

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. Şehir değiştirmek isteyen çift, Bali'de özel jet bulamayınca, Alsaloussi bir uçağın tüm biletlerini satın alarak jest yapmıştı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hizmette sınır tanımıyor! Jet bulamayınca uçağı kapatmıştı Şeyma sonunda jetine kavuştu

Subaşı da, uçağın içinden bir görüntü paylaşarak, "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrasında çift, bu kez özel jetle havalandı. Yaklaşık bir haftadır Dubai'de tatil yapan çift, dönüşte özel jete bindi. Şeyma Subaşı, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hizmette sınır tanımıyor! Jet bulamayınca uçağı kapatmıştı Şeyma sonunda jetine kavuştu

Uçağın içinde sevgilisinin sürprizi olan güllerle de karşılaşan Subaşı, mutluluğunu dile getirdi. Çiçeklerle poz veren Subaşı, Alsaloussi'ye olan aşkını "Seni seviyorum" sözleriyle dile getirdi.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hizmette sınır tanımıyor! Jet bulamayınca uçağı kapatmıştı Şeyma sonunda jetine kavuştu

İSTEĞİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, Bali tatilinden sonra soluğu Dubai'de almıştı.