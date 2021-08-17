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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı! Meğer Mohammed Alsaloussi değilmiş...

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı! Mohammed Alsaloussi adında şaibeli milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile şu sıralar Türkiye'de olan Subaşı, yakın zamanda İbiza'ya geri dönecek. Meedo'sunu ailesi ile tanıştıran Şeyma Subaşı'nın düğün hazırlıklarına başladığı kulislerde dolaşırken, Mohammed Alsaloussi hakkında bomba bir gerçek daha ortaya çıktı. İşte detaylar...

17.08.2021 13:55 - Son Güncelleme: 17.08.2021 14:02
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı! Meğer Mohammed Alsaloussi değilmiş...

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı! Meğer Mohammed Alsaloussi değilmiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı! Meğer Mohammed Alsaloussi değilmiş...

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla çok konuşulan Şeyma Subaşı, sevgilisinin mal varlıklarının sahte olduğu iddiaları gündemdeyken ayrılık kararı almıştı.

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı! Meğer Mohammed Alsaloussi değilmiş...

Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barıştı ve sevgilisiyle uçakta samimi poz vermişti. Şu sıralar Bodrum'da olan Şeyma Subaşı, teknede tatilin tadını çıkarıyordu.

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı! Meğer Mohammed Alsaloussi değilmiş...

OTELE GEÇTİLER
Tekneden sıkılan ikili, günlüğü 3 bin 800 Euro'ya (yaklaşık 38 bin lira) olan bir villaya geçti. Mısırlı sevgilisinin kiraladığı lüks villada havuz keyfi yapan Subaşı o anları paylaştı.

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı! Meğer Mohammed Alsaloussi değilmiş...

HAVUZ BAŞINDA POZ VERDİ
Mavi bikinisiyle çilekli tart yerken poz veren Subaşı, paylaşımında; "Beni tanıyan herkes yemeyi ne kadar sevdiğimi bilir" ifadelerini kullandı.

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