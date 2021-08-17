Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı! Meğer Mohammed Alsaloussi değilmiş...
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı! Mohammed Alsaloussi adında şaibeli milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile şu sıralar Türkiye'de olan Subaşı, yakın zamanda İbiza'ya geri dönecek. Meedo'sunu ailesi ile tanıştıran Şeyma Subaşı'nın düğün hazırlıklarına başladığı kulislerde dolaşırken, Mohammed Alsaloussi hakkında bomba bir gerçek daha ortaya çıktı. İşte detaylar...
17.08.2021 13:55
- Son Güncelleme: 17.08.2021 14:02
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı! Meğer Mohammed Alsaloussi değilmiş...
Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barıştı ve sevgilisiyle uçakta samimi poz vermişti. Şu sıralar Bodrum'da olan Şeyma Subaşı, teknede tatilin tadını çıkarıyordu.