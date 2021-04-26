RAMAZAN İMSAKİYE
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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo kesenin ağzını açtı! Yıllık kazancı dudak uçuklatan Meedo'dan 3.5 milyon dolarlık ev!

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo kesenin ağzını açtı! Yıllık kazancı dudak uçuklatan Meedo'dan 3.5 milyon dolarlık ev! Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi sevgilisi Şeyma Subaşı'nın ayaklşarını yerden kesmeye devam ediyor. Sevgilisi için uçak kapatan Mohammed Alsaloussi bu kez de Subaşı Miami'de rahat etsin diye 4 bin metrekarelik iki katlı lüks villa satın aldı.Miami'nin gözde yerlerinden Belle Meade Bulvarı'nda yer alıyor. Kızı Melisa ile eve yerleşen Şeyma Subaşı'nın şimdilerde evi kendi zevkine göre dekore ettiriyor. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi'nin ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri ise şoke ediyor.

26.04.2021 09:32 - Son Güncelleme: 26.04.2021 09:42
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo kesenin ağzını açtı! Yıllık kazancı dudak uçuklatan Meedo'dan 3.5 milyon dolarlık ev!

3.5 MİLYON DOLARLIK EV!

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo kesenin ağzını açtı! Yıllık kazancı dudak uçuklatan Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi sevgilisi Şeyma Subaşı için Miami'den ev aldı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo kesenin ağzını açtı! Yıllık kazancı dudak uçuklatan Meedo'dan 3.5 milyon dolarlık ev!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şeyma Subaşı için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağını tüm biletlerini alarak kapatan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bir kez daha sevgilisinin rahatı için kesenin ağzını açtı.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo kesenin ağzını açtı! Yıllık kazancı dudak uçuklatan Meedo'dan 3.5 milyon dolarlık ev!

Miami'yi çok seven ve yılın büyük bölümünü orada geçiren Şeyma Subaşı için 3.5 milyon dolar (yaklaşık 30 milyon TL) değerinde ev alan Alsaloussi, cömert hediyeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo kesenin ağzını açtı! Yıllık kazancı dudak uçuklatan Meedo'dan 3.5 milyon dolarlık ev!

DEKORASYONU YENİLİYOR
Dört bin metrekarelik iki katlı lüks villa, Miami'nin gözde yerlerinden Belle Meade Bulvarı'nda yer alıyor. Kızı Melisa ile eve yerleşen Şeyma Subaşı'nın şimdilerde evi kendi zevkine göre dekore ettiriyormuş.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo kesenin ağzını açtı! Yıllık kazancı dudak uçuklatan Meedo'dan 3.5 milyon dolarlık ev!

"TÜM UÇAĞI BİZİM İÇİN REZERVE ETTİ"
Öte yandan Şeyma Subaşı ve sevgilisi geçtiğimiz haftalarda Bali'ye tatile gitmişti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, ülkeden ayrılmak için özel jet bulamayınca Alsaloussi, uçak kapatmıştı.