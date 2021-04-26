Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo kesenin ağzını açtı! Yıllık kazancı dudak uçuklatan Meedo'dan 3.5 milyon dolarlık ev! Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi sevgilisi Şeyma Subaşı'nın ayaklşarını yerden kesmeye devam ediyor. Sevgilisi için uçak kapatan Mohammed Alsaloussi bu kez de Subaşı Miami'de rahat etsin diye 4 bin metrekarelik iki katlı lüks villa satın aldı.Miami'nin gözde yerlerinden Belle Meade Bulvarı'nda yer alıyor. Kızı Melisa ile eve yerleşen Şeyma Subaşı'nın şimdilerde evi kendi zevkine göre dekore ettiriyor. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi'nin ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri ise şoke ediyor.