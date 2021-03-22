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Şeyma Subaşı'nın 'Meedo'sunun şov yaptığı araba çalıntı çıktı! Sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin başı fena halde dertte

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Subaşı'nın yalnızlığı kısa sürdü. Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu olduğu ortaya çıkan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı şimdilerde peş peşe aşk paylaşımlarını sıralıyor. Ancak Şeyma Subaşı'nın 'Meedo'su çalıntı araç haberleriyle gündemde. Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin lüks Ferrarisi'nin çalıntı olduğu ortaya çıktı. İtalyan Paolo Provenzi, aracın kendisine ait olduğunu ve 2003'te Imola'dan çalındığını iddia etti.

22.03.2021 10:32 - Son Güncelleme: 22.03.2021 11:05
Şeyma Subaşı'nın 'Meedo'sunun şov yaptığı araba çalıntı çıktı! Sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin başına fena halde dertte

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin lüks Ferrarisi'nin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

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Şeyma Subaşı'nın 'Meedo'sunun şov yaptığı araba çalıntı çıktı! Sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin başına fena halde dertte

Türkiye'nin Şeyma Subaşı'nın sevgilisi olarak tanıdığı Mısır asıllı Amerikalı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) Ferrari marka otomoibilinin iddiaya göre çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı'nın 'Meedo'sunun şov yaptığı araba çalıntı çıktı! Sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin başına fena halde dertte

Meedo, sadece 349 adet üretilen 1996 yapımı Ferrari F50 modelini 2019'da 1.95 milyon dolara (14 milyon lira) almıştı.

Şeyma Subaşı'nın 'Meedo'sunun şov yaptığı araba çalıntı çıktı! Sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin başına fena halde dertte

İtalyan Paolo Provenzi, aracın kendine ait olduğunu ve 2003'te Imola'dan çalındığını iddia etti.

Şeyma Subaşı'nın 'Meedo'sunun şov yaptığı araba çalıntı çıktı! Sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin başına fena halde dertte

MAHKEME KARAR VERECEK
Meedo ise aracı çalıntı olduğunu bilmeden aldığını öne sürdü. Aracın kime ait olduğuna mahkeme karar verecek.