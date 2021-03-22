Şeyma Subaşı'nın 'Meedo'sunun şov yaptığı araba çalıntı çıktı! Sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin başı fena halde dertte

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Subaşı'nın yalnızlığı kısa sürdü. Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu olduğu ortaya çıkan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı şimdilerde peş peşe aşk paylaşımlarını sıralıyor. Ancak Şeyma Subaşı'nın 'Meedo'su çalıntı araç haberleriyle gündemde. Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin lüks Ferrarisi'nin çalıntı olduğu ortaya çıktı. İtalyan Paolo Provenzi, aracın kendisine ait olduğunu ve 2003'te Imola'dan çalındığını iddia etti.

22.03.2021 10:32 - Son Güncelleme: 22.03.2021 11:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





