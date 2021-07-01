Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi'den flaş hamle! “Hazır mısınız?” diye sordu meraklı bekleyiş başladı

Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi'den flaş hamle! Son dönemlerde magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın 'ayrılık' açıklamasının ardından Mısırlı eski sevgiliden flaş bir hamle geldi. Şeyma Subaşı'nın 'Meedo' diye seslendiği Mohammed Alsaloussi'nin "Hazır mısın" mesajı sosyal medyayı salladı. İşte detaylar…

01.07.2021 18:55 - Son Güncelleme: 01.07.2021 18:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





