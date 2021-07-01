Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi'den flaş hamle! “Hazır mısınız?” diye sordu meraklı bekleyiş başladı
Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi'den flaş hamle! Son dönemlerde magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın 'ayrılık' açıklamasının ardından Mısırlı eski sevgiliden flaş bir hamle geldi. Şeyma Subaşı'nın 'Meedo' diye seslendiği Mohammed Alsaloussi'nin "Hazır mısın" mesajı sosyal medyayı salladı. İşte detaylar…
01.07.2021 18:55
- Son Güncelleme: 01.07.2021 18:55
Şeyma Subaşı, büyük yankı uyandıran haberlerin ardından 3.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Önce ayrılık iddialarını doğrulayan Subaşı, ardından dil çıkardığı pozuna "Hayat size limon veriyorsa ondan limonata yapın" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Şeyma Subaşı'nın "Ayrıldık" iddialarını doğrulamasının ardından Mohammed Alsaloussi'den dikkat çeken bir hamle geldi. Mohammed Alsaloussi'ye ait olduğu iddia edilen bir Instagram hesabında yayınlanan mesaj ortalığı birbirine kattı.
Subaşı'nın bu sözlerinden sonra Mohammed Alsaloussi'ye ait olduğu iddia edilen 'themeedo' adlı Instagram hesabından, "Hazır mısınız?" mesajı paylaşıldı.
Mısırlı iş insanının biten ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunacağını düşünen sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma yorum yağdırdı.