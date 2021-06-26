Şeyma Subaşı'nın bebek gitti 'fairytale' bitti! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı ilk işi bu oldu! Tek hamlede...
Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında filmlere konu olcak türden iddialar ortaya atılmıştı geçtiğimiz günlerde. Sonrasında hamile olduğunu açıklamış çok geçmeden de düşük yapmıştı. Bebeğini kaybetmesinin ardından Ibiza'da arkadaşlarıyla görüntülenen Şeyma Subaşı'nın yanında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması akıllara ayrılık ihtimalini getirmişti. Sonunda da beklenen oldu...
26.06.2021 16:40
- Son Güncelleme: 26.06.2021 16:40