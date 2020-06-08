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Şeyma Subaşı'nın 15 sanyesi 50 bin TL! Ünlülerin yeni kazanç kapısı dudak uçuklattı
Şeyma Subaşı'nın 15 sanyesi 50 bin TL! Ünlülerin yeni kazanç kapısı dudak uçuklattı
Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok iş olanağını şimdilik kaybeden magazin dünyasının ünlü isimlerinin yeni kazanç kapısı sosyal medya. Aldıkları ücretler isi akıl alır gibi değil... İşte Şeyma Subaşı'dan İrem Sak'a, Enis Arıkan'dan Çağla Şıkel'e ünlülerin sosyal medyadan kazandıkları ücretler.
08.06.2020 13:48
- Son Güncelleme: 08.06.2020 13:48
Posta'nın haberine göre; milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya hesaplarını kazanç kapısı haline getiren ünlüler ve fenomenlerin yapacakları paylaşımlar için istediği ücretler dudak uçuklattı. İşte ünlülerin Instagram'daki paylaşımlarının fiyatları...
HAZAR ERGÜÇLÜ
Oyunculuğu ve yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hazar Ergüçlü de gönderi için 50 bin, hikaye için 30 bin TL alıyor.
ENİS ARIKAN
Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Enis Arıkan, hikaye için 30 bin TL, gönderi içinse 50 bin TL talep ediyor.
BURCU ESMERSOY
Güzelliğiyle çok konuşulan Burcu Esmersoy da sosyal mecraların popüler isimlerinden... Esmersoy da Enis Arıkan gibi hikaye için 30 bin TL, gönderi içinse 50 bin TL ücret istiyor.
DOĞA RUTKAY
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Doğa Rutkay, hikaye için 20 bin TL, gönderi içinse 30 bin TL kazanıyor.