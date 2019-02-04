Şeyma Subaşı'dan İtalyan sevgilisi Guido Senia'ya anlamlı mesaj: Sen kaybolmuş diyorsun, ben de buldum

Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgiilisi Guido Senia, magazin gündeminde yerini almaya devam ediyor. Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz Kasım ayında boşanan Şeyma Subaşı'nın kısa sürede Guido Senia ile yeni bir birlikteliğe yelken açması çok konuşulurken bu kez de Subaşı'nın sosyal medya hesabından sevgilisine ilan-ı aşkı dillerden düşmüyor. Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı cürretkar fotoğrafın altına "Sen kaybolmuşsun diyorsun, ben de buldum" notunu paylaşarak sevgilisine göndermede bulundu. Kızı Melisa'nın eski eşi Acun ılıcalı ile Dominik'te olmasını fırsat bilen Subaşı, dün sabah saatlerinde soluğu sevgilisi Guido Senia'nın yanında aldı...

04.02.2019 10:51 - Son Güncelleme: 04.02.2019 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





