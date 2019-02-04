Şeyma Subaşı'dan İtalyan sevgilisi Guido Senia'ya anlamlı mesaj: Sen kaybolmuş diyorsun, ben de buldum
Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgiilisi Guido Senia, magazin gündeminde yerini almaya devam ediyor. Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz Kasım ayında boşanan Şeyma Subaşı'nın kısa sürede Guido Senia ile yeni bir birlikteliğe yelken açması çok konuşulurken bu kez de Subaşı'nın sosyal medya hesabından sevgilisine ilan-ı aşkı dillerden düşmüyor. Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı cürretkar fotoğrafın altına "Sen kaybolmuşsun diyorsun, ben de buldum" notunu paylaşarak sevgilisine göndermede bulundu. Kızı Melisa'nın eski eşi Acun ılıcalı ile Dominik'te olmasını fırsat bilen Subaşı, dün sabah saatlerinde soluğu sevgilisi Guido Senia'nın yanında aldı...
04.02.2019 10:51
- Son Güncelleme: 04.02.2019 11:15
ŞEYMA SUBAŞI İTALYAN SEVGİLİSİNİN YANINA UÇTU!
Şeyma Subaşı yine İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitti. Subaşı, İtalya'ya gitmeden önceki gece sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı yaptığı her hareketle gündem olmaya devam ediyor. Hakkanda bir çok iddia ortaya atılan Subaşı geçtiğimiz günlerde özel bir röportaj vermiş hayatıyla ilgili tüm detaylara cevap vermişti.
Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan hemen sonra yurtdışında plajda bir adamla samimi görüntülenen Şeyma Subaşı'nın fotoğraflardaki kişinin yeni sevgilisi Guido Senia olduğu ortaya çıkmıştı. Sık sık sevgilisiyle görüntülenen ve yurtdışı tatillerine giden Subaşı'nın paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor.
Son olarak bir dergiye verdiği röportajda, "Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim evet, hatta ben de kendimi dinginleştirmeye çalışıyorum ama çalışmalar hala devam ediyor" ifadelerini kullanan Subaşı son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
ŞEYMA SUBAŞI'DAN SEVGİLİSİNE ANLAMLI MESAJ!
Subaşı yayınladığı bu kareye, "Sen kaybolmuş diyorsun, ben de buldum..." notunu düştü. Subaşı'nın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.