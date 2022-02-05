Şeyma Subaşı'dan direk dansı şovu döne döne bir hal oldu 'seksi olacağım diye iyice saçmaladın!' Kafe planı yalan olan Şeyma...
Son yılların en olaylı isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı Türkiye'de... Her paylaşımı her söylemi ile olay yaratan Şeyma Subaşı, son olarak Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi desteğiyle bir kafe projesi yürütüyordu. Ancak Türkiye'deki ekonomik şartlar nedeniyle bu projesinden vazgeçmişti. Yoluna sosyal medya hesabında devam eden Şeyma Subaşı son olarak direk dansı yaptığı görüntülerle gündemde.
05.02.2022 09:02
- Son Güncelleme: 05.02.2022 09:03
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu defa direk dansı videosuyla dikkatleri üzerine topladı. Subaşı'nın iddialı paylaşımına, yorum yağdı.
ŞEYMA SUBAŞI DİREK DANSI YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram hesabından direk dansı yaptığı anları paylaştı.