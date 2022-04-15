Şeyma Subaşı'dan ayrıldığı sevgilisi Meedo'nun 'saf mutluluk ve aşk' paylaşımına bomba gönderme! "Sana geliyorum..."

Çalkantılı aşklarıyla sık sık gündem olan ikiliden Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık üzerine ise Şeyma Subaşı'na hediye ettiği Bentley marka otomobili geri istediği iddia edildi. Son olarak yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde yan yana geldiği Hakan Sabancı ile anılmaya başlayan Subaşı, yaşananların ardından eski sevgilisine dair hiçbir iz bırakmama kararı aldı.