Şeyma Subaşı'dan ayrıldığı sevgilisi Meedo'nun 'saf mutluluk ve aşk' paylaşımına bomba gönderme! "Sana geliyorum..."
Şeyma Subaşı'dan ayrıldığı sevgilisi Meedo'nun 'saf mutluluk ve aşk' paylaşımına bomba bir gönderme geldi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma, şimdilerde kızı Melisa ile Miami'de... Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Son olarak Meedo yazılı dövmesini kapattıran Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi'nin Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafın ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. O hamle ile birlikte akıllarda, 'Şeyma Meedo'ya geri mi dönmek istiyor?' sorusu yer aldı.
"SANA GELİYORUM..."
Şeyma Subaşı'dan ayrıldığı sevgilisi Meedo'nun 'saf mutluluk ve aşk' paylaşımına bomba gönderme geldi.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koydu.
Çalkantılı aşklarıyla sık sık gündem olan ikiliden Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık üzerine ise Şeyma Subaşı'na hediye ettiği Bentley marka otomobili geri istediği iddia edildi. Son olarak yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde yan yana geldiği Hakan Sabancı ile anılmaya başlayan Subaşı, yaşananların ardından eski sevgilisine dair hiçbir iz bırakmama kararı aldı.
YENİ BİR SAYFA!
Subaşı, koluna yaptırdığı 'Meedo' dövmesini kapattırarak hayatına yeni bir sayfa açtı.