RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'dan ayrıldığı sevgilisi Meedo'nun 'saf mutluluk ve aşk' paylaşımına bomba gönderme! "Sana geliyorum..."

Şeyma Subaşı'dan ayrıldığı sevgilisi Meedo'nun 'saf mutluluk ve aşk' paylaşımına bomba gönderme! "Sana geliyorum..."

Şeyma Subaşı'dan ayrıldığı sevgilisi Meedo'nun 'saf mutluluk ve aşk' paylaşımına bomba bir gönderme geldi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma, şimdilerde kızı Melisa ile Miami'de... Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Son olarak Meedo yazılı dövmesini kapattıran Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi'nin Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafın ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. O hamle ile birlikte akıllarda, 'Şeyma Meedo'ya geri mi dönmek istiyor?' sorusu yer aldı.

15.04.2022 09:36 - Son Güncelleme: 15.04.2022 09:36
Şeyma Subaşı’dan ayrıldığı sevgilisi Meedo’nun ’saf mutluluk ve aşk’ paylaşımına bomba gönderme! Sana geliyorum...

"SANA GELİYORUM..."

Şeyma Subaşı'dan ayrıldığı sevgilisi Meedo'nun 'saf mutluluk ve aşk' paylaşımına bomba gönderme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı’dan ayrıldığı sevgilisi Meedo’nun ’saf mutluluk ve aşk’ paylaşımına bomba gönderme! Sana geliyorum...

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koydu.

Şeyma Subaşı’dan ayrıldığı sevgilisi Meedo’nun ’saf mutluluk ve aşk’ paylaşımına bomba gönderme! Sana geliyorum...

Çalkantılı aşklarıyla sık sık gündem olan ikiliden Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık üzerine ise Şeyma Subaşı'na hediye ettiği Bentley marka otomobili geri istediği iddia edildi. Son olarak yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde yan yana geldiği Hakan Sabancı ile anılmaya başlayan Subaşı, yaşananların ardından eski sevgilisine dair hiçbir iz bırakmama kararı aldı.

Şeyma Subaşı’dan ayrıldığı sevgilisi Meedo’nun ’saf mutluluk ve aşk’ paylaşımına bomba gönderme! Sana geliyorum...

YENİ BİR SAYFA!

Subaşı, koluna yaptırdığı 'Meedo' dövmesini kapattırarak hayatına yeni bir sayfa açtı.

Şeyma Subaşı’dan ayrıldığı sevgilisi Meedo’nun ’saf mutluluk ve aşk’ paylaşımına bomba gönderme! Sana geliyorum...

Subaşı'nın kolundaki kapanan dövme, Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı bir videoda da görüldü.

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