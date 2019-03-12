GaleriMagazin

Şeyma Subaşı zor günler mi geçiriyor? Instagram'dan kıyafetlerini satışa çıkarmak istediğini duyurdu!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra önce sevgilisi Guido Senia ile, daha sonra kızının velayetini eski eşi Acun Ilıcalı'ya vermesiyle gündem olmuştu. Aldığı 125 bin TL'lik nafaka ile günlerce konuşulan Subaşı'nın oturduğu evi Acun Ilıcalı satılığa çıkartmıştı. Sosyal medyayı etkili kullanan Şeyma Subaşı, dün kızı Melisa ile birlikte giysi odasında çekim yaptı. Subaşı, dolaplardan taşan kıyafetlerini ve etiketleri hala üzerinde olan ayakkabılarını gösterdi. Acun Ilıcalı villasını 100 milyon liradan satışa çıkarınca, Şeyma Subaşı da taşınma hazırlıklarına başladı. Subaşı'nın, kıyafetlerini satma isteği takipçileri tarafından, "Nafaka yetmiyor galiba" yorumuna neden oldu.

12.03.2019 12:36 - Son Güncelleme: 12.03.2019 12:51
Şeyma Subaşı zor günler mi geçiriyor? Instagram'dan kıyafetlerini satışa çıkarmak istediğini duyurdu!

ŞEUMA SUBAŞI TAŞINIYOR!

Şeyma Subaşı taşınma hazırlıklarına başladı. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sevgilisi Guido Senia, kızının velayetini babasına vermesi, ev değiştirme isteği ve nafakasıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından hazırlıkların başladığını gösterdi.

Şeyma Subaşı zor günler mi geçiriyor? Instagram'dan kıyafetlerini satışa çıkarmak istediğini duyurdu!

MÜSRİF ŞEYMA!

Sosyal medyayı etkili kullanan Şeyma Subaşı, dün kızı Melisa ile birlikte giysi odasında çekim yaptı. Subaşı, dolaplardan taşan kıyafetlerini ve etiketleri hala üzerinde olan ayakkabılarını gösterdi.

ŞEYMA SUBAŞI KIYAFETLERİNİ SATIŞA ÇIKARIYOR VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Şeyma Subaşı zor günler mi geçiriyor? Instagram'dan kıyafetlerini satışa çıkarmak istediğini duyurdu!

Ardından başka bir paylaşımda ise "Bazılarını satsam ve bağışlasam." diyerek takipçilerinin fikrini sordu.

Şeyma Subaşı zor günler mi geçiriyor? Instagram'dan kıyafetlerini satışa çıkarmak istediğini duyurdu!

"BAZILARINI SATSAM"

Acun Ilıcalı ile yaptıkları protokol gereği şu an oturduğu villadan taşınacak olan Subaşı, "Bana birileri akıl vermeli. Bu kadar ayakkabıyı ve elbiseleri ne yapmalıyım?" diye sordu.

Şeyma Subaşı zor günler mi geçiriyor? Instagram'dan kıyafetlerini satışa çıkarmak istediğini duyurdu!

ŞEYMA SUBAŞI'NIN PAYLAŞIMINA GELEN NAFAKA YORUMLARI…

Ardından başka bir paylaşımda ise "Bazılarını satsam ve bağışlasam" diyerek takipçilerinin fikrini sordu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeninden Alparslan karakterine veda! Yunus Emre Yıldırımer'den şaşırtan gerçek
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeninden Alparslan karakterine veda! Yunus Emre Yıldırımer'den şaşırtan gerçek