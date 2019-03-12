Şeyma Subaşı zor günler mi geçiriyor? Instagram'dan kıyafetlerini satışa çıkarmak istediğini duyurdu!
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra önce sevgilisi Guido Senia ile, daha sonra kızının velayetini eski eşi Acun Ilıcalı'ya vermesiyle gündem olmuştu. Aldığı 125 bin TL'lik nafaka ile günlerce konuşulan Subaşı'nın oturduğu evi Acun Ilıcalı satılığa çıkartmıştı. Sosyal medyayı etkili kullanan Şeyma Subaşı, dün kızı Melisa ile birlikte giysi odasında çekim yaptı. Subaşı, dolaplardan taşan kıyafetlerini ve etiketleri hala üzerinde olan ayakkabılarını gösterdi. Acun Ilıcalı villasını 100 milyon liradan satışa çıkarınca, Şeyma Subaşı da taşınma hazırlıklarına başladı. Subaşı'nın, kıyafetlerini satma isteği takipçileri tarafından, "Nafaka yetmiyor galiba" yorumuna neden oldu.
12.03.2019 12:36
- Son Güncelleme: 12.03.2019 12:51
MÜSRİF ŞEYMA!
Sosyal medyayı etkili kullanan Şeyma Subaşı, dün kızı Melisa ile birlikte giysi odasında çekim yaptı. Subaşı, dolaplardan taşan kıyafetlerini ve etiketleri hala üzerinde olan ayakkabılarını gösterdi.
ŞEYMA SUBAŞI KIYAFETLERİNİ SATIŞA ÇIKARIYOR VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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