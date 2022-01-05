Şeyma Subaşı yatak odasında dans ettiği anları paylaştı! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla boy gösterdi sosyal medya onu konuştu
Şeyma Subaşı yatak odasından paylaştı! Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, bir süre önce Meedo diye seslendiği Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı. Meedo ile çalkantılı ilişkisiyle bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Subaşı, yatak odasında dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle boy gösteren Subaşı'nın paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurarak gündem oldu. İşte o paylaşım...
05.01.2022 22:37
- Son Güncelleme: 05.01.2022 22:37
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle özel hayatını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
ŞEYMA'DAN İDDİALI POZLAR!
Şeyma Subaşı, derin yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları bir araya getirerek takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.