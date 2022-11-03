Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi 'yine' evleniyor 'karın olmak için sabırsızlanıyorum' Düğün tarihi...
Şeyma Subaşı ve uzatmalı sevgilisi Mohammed Alsaloussi, magazin gündeminde kendilerine yer bulmaya devam ediyor... Geçtiğimiz aylarda yasaklı madde kullanırken görüntüleri çekilen ve sosyal medyaya sızdırılan çift aşklarına ayrılıkların ardından tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yeniden barışan çiftten ilginç bir hamle geldi. Şeyma Subaşı 'karın olmak için sabırsızlanıyorum' paylaşımı yaptı. Sonrasında da çiftin düğün detayları belli oldu.
03.11.2022 11:15 - Son Güncelleme: 03.11.2022 11:15
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün hazırlığı yaparken ayrılmıştı.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Şeyma Subaşı, yaptığı bir paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştıktan sonra, sayfasının hikayeler bölümünden de yayınladı.