Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'nun olay yılbaşı videosu! Çılgınlarca dans ettikten sonra karanlıkta...
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'nun olay yılbaşı videosu! Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi yanındayken eski eşi Acun Ilıcalı ile pişti olan Şeyma Subaşı Instagram paylaşımıyla bir kez daha gündemde. Yılbaşını ülke dışında sevgilisi Meedo ile kutlayan Şeyma Subaşı'nın dans videosu olay oldu. Sevgilisi ile öpüştüğü anların videosunu paylaşan bir çocuk annesi Şeyma Subaşı'na bir kez daha tepki yağdı.
02.01.2022 10:23
- Son Güncelleme: 02.01.2022 10:34
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'nun olay yılbaşı videosu! Çılgınlarca dans ettikten sonra karanlıkta dakikalarca öpüşen Şeyma ve sevgilisi sosyal medya gündeminde.
Yeni yılı ülke dışında sevgilisi Meedo ile karşılayan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımıyla dikkat çekiyor.