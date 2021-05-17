Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'dan ateş başında 'bir dur artık' dedirten pozlar! 125 bin TL'lik nafakayı elinin tersiyle iten Şeyma...

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'dan ateş başında 'bir dur artık' dedirten pozlar! 125 bin TL'lik nafakayı elinin tersiyle iten Şeyma dur durak bilmiyor. Instagram paylaşımları ve yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 30 yaşındaki Şeyma Subaşı yeni paylaşımlarıyla tepki çekmeye devam ediyor. Şeyh oğlu sevgilisi ile evlilik hazırlığında olan ve iddiaya göre önümüzdeki Haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile pozlarına yenilerini ekledi. 1 kız çocuğu annesi Subaşı, ateş başında sevgilisi ile verdiği pozlarla tepki çekti.

17.05.2021 12:52 - Son Güncelleme: 17.05.2021 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





