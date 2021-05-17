Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'dan ateş başında 'bir dur artık' dedirten pozlar! 125 bin TL'lik nafakayı elinin tersiyle iten Şeyma...
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'dan ateş başında 'bir dur artık' dedirten pozlar! 125 bin TL'lik nafakayı elinin tersiyle iten Şeyma dur durak bilmiyor. Instagram paylaşımları ve yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 30 yaşındaki Şeyma Subaşı yeni paylaşımlarıyla tepki çekmeye devam ediyor. Şeyh oğlu sevgilisi ile evlilik hazırlığında olan ve iddiaya göre önümüzdeki Haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile pozlarına yenilerini ekledi. 1 kız çocuğu annesi Subaşı, ateş başında sevgilisi ile verdiği pozlarla tepki çekti.
17.05.2021 12:52
- Son Güncelleme: 17.05.2021 13:00
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'dan ateş başında 'bir dur artık' dedirten pozlar! Evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı Instagram paylaşımlarıyla tepki çekti.
ŞEYH OĞLUNU BULDU 125 BİN TL'LİK NAFAKAYI ELİNİN TERSİYLE İTTİ!
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra önce İtalyan Guido Senia ardından da Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı evleniyor.
Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. İkili daha sonra ise Alsaloussi'nin ailesiyle tanışmak için soluğu Dubai'de almıştı.
Subaşı'nın bir süredir hamile olduğu ve sevgilisinin de bebeği evlenmeden dünyaya getirmesini istemediği konuşuluyordu.
Sevgilisi için kesenin ağzını açan Meedo, hem Anneler Günü jesti ile hem de sevgilisine Miami'den aldığı ev ile adından söz ettirirken Şeyma'dan sürpriz paylaşım geldi.