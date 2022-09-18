Şeyma Subaşı uyuşturucu kullanırken görüntülenmişti! Sevgilisi Meedo ile İstanbul düğününde öpüşürken poz verdi o detay bomba! Yine...

DÜĞÜN YAKINDA MI?

Sevgilisiyle öpüşürken çekildiği bu fotoğrafı paylaşan Şeyma'nın parmağını fark edenler, "Yüzük yine takılmış" yorumları yaptı. Meedo geçtiğimiz sene Şeyma'ya evlilik teklifi etmiş ancak ikili kısa bir süre içerisinde defalarca ayrılıp barışarak evlilik kararlarını ertelemişlerdi.