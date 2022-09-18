Şeyma Subaşı uyuşturucu kullanırken görüntülenmişti! Sevgilisi Meedo ile İstanbul düğününde öpüşürken poz verdi o detay bomba! Yine...
Şeyma Subaşı uyuşturucu kullanırken görüntülenmişti! Sevgilisi Meedo ile İstanbul düğününde öpüşürken poz veren Şeyma'dan bomba detay! Önceki akşam arkadaşları ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldıkları düğünden paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Şeyma Subaşı, kısa sürede gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Meedo ile birlikte katıldıkları partide uyuşturucu kullanırken görüntüleri basına sızan Şeyma Subaşı, Instagram'dan paylaştığı o fotoğrafla dikkat çekti.
18.09.2022 14:19 - Son Güncelleme: 18.09.2022 14:19
Şeyma Subaşı uyuşturucu kullanırken görüntülenmişti... Sevgilisi Meedo ile İstanbul düğününde öpüşürken poz verdi, o detay bomba!
Önceki akşam İstanbul'da gerçekleşen düğüne davetli olan Şeyma Subaşı yanında sevgilisi Meedo ile boy gösterdi. Paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Şeyma Subaşı, paylaştığı bir kare ile dikkat çekti.
Şeyma Subaşı'nın gizli çekilmiş görüntülerini paylaşan Seren Serengil, programında açtı ağzını yumdu gözünü. Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu kullanırken çekilen özel görüntülerini paylaşan Seren Serengil yayında "Sabaha kadar uyumadım, kapıma geldiler, ne teklifler..." yorumunda bulundu.
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin skandal uyuşturucu görüntüleri | VİDEO