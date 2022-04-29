Şeyma Subaşı üstsüz pozuyla olay oldu arkasını döndü o kare yorum yağmuruna tutuldu: "Şair burada ne anlatmak istemiş şimdi?"
Şeyma Subaşı üstsüz pozuyla olay oldu arkasını döndü o kare yorum yağmuruna tutuldu. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra organizatör Guido Senia ile aşk yaşayan ve ardından Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı, yaşadığı ayrılıkların ardından ilginç paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Meedo'dan ayrıldıktan sonra adı sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı üstsüz fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme, "Şair burada ne anlatmak istemiş şimdi?" yorumları yapıldı.
29.04.2022 10:54 - Son Güncelleme: 29.04.2022 10:54
"ŞAİR BURADA NE ANLATMAK İSTEMİŞ ŞİMDİ?"
Şeyma Subaşı üstsüz pozuyla olay oldu, arkasını döndü o kare yorum yağmuruna tutuldu.
Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı'nın adı sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile anılıyor. Mısırlı sevgilisinden ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Subaşı, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Aşk iddialarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu sefer üstsüz pozunu paylaşarak sosyal medyada gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı çırılçıplak paylaştı olay kareyi görenler öyle bir isme benzetti ki sosyal medya yıkıldı! Yeşilçam güzeli Filiz Akın'a özenip 10 farklı bölgesinden estetik operasyon geçiren Sisi ile Şeyma'nın profil resmi gündeme bomba gibi düştü.