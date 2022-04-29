Şeyma Subaşı üstsüz pozuyla olay oldu arkasını döndü o kare yorum yağmuruna tutuldu: "Şair burada ne anlatmak istemiş şimdi?"

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı çırılçıplak paylaştı olay kareyi görenler öyle bir isme benzetti ki sosyal medya yıkıldı! Yeşilçam güzeli Filiz Akın'a özenip 10 farklı bölgesinden estetik operasyon geçiren Sisi ile Şeyma'nın profil resmi gündeme bomba gibi düştü.