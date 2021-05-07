Şeyma Subaşı sevgilisinden bu kez yat kat değil bunu istedi duyanlar inanamadı! 3.5 milyon dolarlık evler tatiller bittti şimdi de...

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, pahalı kıyafetleri ve aksesuarlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay çıktıkları tatille gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı ve sevgilisiyle ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Şeyma Subaşı, her istediğini yerine getirdiği bilinen sevgilisinden bakın ne istedi. İşte detaylar...

07.05.2021 13:48 - Son Güncelleme: 07.05.2021 13:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





