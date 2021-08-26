Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo’yu tuttu bırakmadı! Aylar önce kendisine ’görgüsüz’ diyen sevgilisiyle gülücükler saçtı

YENİDEN HAMİLE Mİ?

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, "İlişkiyi bitiren bendim" dediği, ancak kısa bir ayrılık sürecinden sonra barıştığı fenomen Şeyma Subaşı'na aşkını haykırdı: Seni bulduğum için şanslıyım aşkım... İkilinin verdiği poz, geçtiğimiz haftalarda çok konuşulan "hamilelik" konusunu yeniden gündeme getirdi.

Olaylı ayrılıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile aralarındaki buzları eriten Şeyma Subaşı, üç aydır süren Ibiza tatilinin ardından soluğu Türkiye'de almıştı. İkili, şimdilerde Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.