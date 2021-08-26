Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'yu tuttu bırakmadı! Aylar önce kendisine 'görgüsüz' diyen sevgilisiyle gülücükler saçtı
Mohammed Alsaloussi adında şaibeli milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile şu sıralar Türkiye'de olan Subaşı, yakın zamanda İbiza'ya geri dönecek. Meedo'sunu ailesi ile tanıştıran Şeyma Subaşı'nın düğün hazırlıklarına başladığı kulislerde dolaşırken, Mohammed Alsaloussi'nin paylaşımı 'Şeyma Subaşı yeniden hamile mi?' sorularının sorulmasına neden olmuştu. Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi çifti, soluğu alışverişte aldı. Günlerce konuşulan olaylı ayrılıkları sonrası barışan sevgililer, neşeli halleriyle dikkat çekti.
Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptığı Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi çifti, soluğu alışverişte aldı. Günlerce konuşulan olaylı ayrılıkları sonrası barışan sevgililer, neşeli halleriyle dikkat çekti.
Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündemin düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte el ele Zorlu AVM'de görüntülendi.
YENİDEN HAMİLE Mİ?
Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, "İlişkiyi bitiren bendim" dediği, ancak kısa bir ayrılık sürecinden sonra barıştığı fenomen Şeyma Subaşı'na aşkını haykırdı: Seni bulduğum için şanslıyım aşkım... İkilinin verdiği poz, geçtiğimiz haftalarda çok konuşulan "hamilelik" konusunu yeniden gündeme getirdi.
Olaylı ayrılıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile aralarındaki buzları eriten Şeyma Subaşı, üç aydır süren Ibiza tatilinin ardından soluğu Türkiye'de almıştı. İkili, şimdilerde Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.