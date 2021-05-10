RAMAZAN İMSAKİYE
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Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo yine dudak dudağa! Yine aşka geldi 'hayal değil gerçek' dedi para saçan sevgilisinin kucağında...

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, pahalı kıyafetleri ve aksesuarlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay çıktıkları tatille olay yaratan Şeyma Subaşı anneler gününde yaptığı paylaşımla yine sosyal medyayı salladı. Sevgilisinin kucağında onu öpücüklere boğduğu fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı bakın o fotoğraflara hangi notu düştü.

10.05.2021 11:07 - Son Güncelleme: 10.05.2021 11:07
Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo yine dudak dudağa! Yine aşka geldi 'hayal değil gerçek' dedi para saçan sevgilisinin kucağında...

Son dönemde gerek özel hayatı gerek paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Ibiza tatiline devam ediyor. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Subaşı, son olarak sevgilisiyle aşk dolu karelerini yayınladı. Bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmiş ve sevgilisini ailesiyle tanıştırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo yine dudak dudağa! Yine aşka geldi 'hayal değil gerçek' dedi para saçan sevgilisinin kucağında...

Ardından tatile çıkan çift ilk olarak Bali'ye gitmiş sonra soluğu Dubai'de almıştı.

DÖNÜŞTE ÖZEL JETE BİNDİ
Bir hafta boyunca Dubai'de sıcak havanın tadını çıkaran çift, dönüşte özel jete binmişti. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Subaşı, uçağın içinde de sevgilisinin sürprizi olan güllerle karşılaşmıştı. Çiçeklerle poz veren 30 yaşındaki Şeyma Subaşı, Alsaloussi'ye olan aşkını "Seni seviyorum" sözleriyle dile getirmişti.

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo yine dudak dudağa! Yine aşka geldi 'hayal değil gerçek' dedi para saçan sevgilisinin kucağında...

"SENİNLE GEÇİRDİĞİM HER ANIN KIYMETİNİ BİLİYORUM"
Sonrasında Ibiza'ya giden sosyal medya fenomeni, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa pozunu, "Hayır Şeyma hayal değil, gerçek. Seninle geçirdiğim her anın kıymetini biliyorum" notuyla paylaştı.

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo yine dudak dudağa! Yine aşka geldi 'hayal değil gerçek' dedi para saçan sevgilisinin kucağında...

Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı kısa sürede çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo yine dudak dudağa! Yine aşka geldi 'hayal değil gerçek' dedi para saçan sevgilisinin kucağında...

İSTEĞİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, Bali tatilinden sonra soluğu Dubai'de almıştı.