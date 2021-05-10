Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo yine dudak dudağa! Yine aşka geldi 'hayal değil gerçek' dedi para saçan sevgilisinin kucağında...

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, pahalı kıyafetleri ve aksesuarlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay çıktıkları tatille olay yaratan Şeyma Subaşı anneler gününde yaptığı paylaşımla yine sosyal medyayı salladı. Sevgilisinin kucağında onu öpücüklere boğduğu fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı bakın o fotoğraflara hangi notu düştü.

10.05.2021 11:07 - Son Güncelleme: 10.05.2021 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





