Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ve kızı Melisa'dan havuz dansı! Gözler eski görümceyi aradı! 'Tanışmak için sabırsızlanıyorum' demişti...

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ve kızı Melisa ile havuzda dans etti gözler eski görümceyi aradı! Geçtiğimiz günlerde oyuncu Melisa Döngel ile Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın aşk yaşadığı ancak bu aşkın başladığı hızla bittiği iddia edilmişti. Şu sıralar sevgilisi ve kızıyla Bali'de olan Şeyma Subaşı Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını söyleyen Şeyma Subaşı, Meedo'su ile evlilik yolunda... Kızı Melisa ve Meedo'nun arasının çok iyi olduğunu katıldığı bir programda açıklayan Şeyma Subaşı, eski müstakbel görümcesi Chicca Senia'dan gelen yorumla dikkat çekmişti. Melisa ve Meedo ile çekildiği fotoğraflarını paylaşan Subaşı'na eski görümceden 'Tanışmak için sabırsızlanıyorum' yorumu gelmiş ve Şeyma da, 'Senden çok behsediyorum' diyerek yanıt vermişti.

20.04.2021 17:18 - Son Güncelleme: 20.04.2021 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





