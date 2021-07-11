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Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ile gece partide gündüz beach'te işte yeni görüntü! 1 haftalık ayrılıkta hediye faturaları bile ifşa olmuştu

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gece partide gündüz beach'te! 1 haftalık ayrılıkta hediye faturaları bile ifşa olmuştu, ikiliden yeni görüntü geldi. Attığı her adımı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Şeyma Subaşı, Instagram'da sevgilisi ile yan yana poz vermekten kaçınıyor. Dolandırıcılık, hamilelik,bebek aldırma derken 1 hafta süren ve altında birden fazla iddia barındıran ayrılık sonrası Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo yine arkadaşlarının profilinde ortaya çıktı. Sevgilisinin barışma şartına uyma gayret gösteren Şeyma, yine gösteriş yapmaktan vazgeçemedi. Eğlenmeyi seven Subaşı, şimdilerde Meedo'su ve arkadaşları ile birlikte yine o parti senin bu parti benim geziyor. İşte, "En iyi müzik ve İbiza'daki en iyi parti buydu, bir terapist gibiydi." diyerek yaptığı paylaşımla 'Şeyma yine yaptı yapacağını' dedirten Şeyma Subaşı ve şaibeli milyarder sevgilisi Meedo'dan gelen yeni görüntü...

Mesrure Merve Arslan
takvim.com.tr
11.07.2021 10:11 - Son Güncelleme: 11.07.2021 10:39
Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ile gece partide gündüz beach'te işte yeni görüntü! 1 haftalık ayrılıkta hediye faturaları bile ifşa olmuştu

ŞEYMA VE MEEDO PARTİDEN PARTİYE KOŞUYOR!

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ile gece partide gündüz beach'te! Şeyma Subaşı'nın Meedo'su ile barıştığını ilk TAKVİM.COM.TR'de okumuştunuz. Barışmanın ardından sosyal medya hesabına sevgilisi ile güzel anılarını yeniden yükleyen Şeyma Subaşı, artık paylaşımlarına dikkat ediyor.

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Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ile gece partide gündüz beach'te işte yeni görüntü! 1 haftalık ayrılıkta hediye faturaları bile ifşa olmuştu

MEEDO'SU İLE BARIŞTI!

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğini açıklamış ve bu esnada ikilinin ayrıldığı öğrenilmişti.

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ile gece partide gündüz beach'te işte yeni görüntü! 1 haftalık ayrılıkta hediye faturaları bile ifşa olmuştu

Dolandırıcılık, bebek aldırma, ayrılık derken Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile yeniden birlikte! Önceki gün İbiza'daki ev partisinde eğlenen ikiliden Subaşı sosyal medyadan, "En iyi müzik ve İbiza'daki en iyi parti buydu, bir terapist gibiydi." diyerek gösteriş yaptı.

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ile gece partide gündüz beach'te işte yeni görüntü! 1 haftalık ayrılıkta hediye faturaları bile ifşa olmuştu

Ertesi gün Şeyma ve sevgilisi Meedo, yakın arkadaşları ile birlikte eğlenceine beach'te devam etti. İşte Şeyma Subaşı ile Meedo'dan gelen yeni görüntü!

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ile gece partide gündüz beach'te işte yeni görüntü! 1 haftalık ayrılıkta hediye faturaları bile ifşa olmuştu

Acun Ilıcalı ile evlendikten sonra tanınmaya başlayan Şeyma Subaşı, boşanmanın ardından sosyal medyada bir fenomen haline dönüştü. Attığı her adımı takipçileri ile paylaşan Şeyma, aşk hayatı ve yaşam tarzı ile sık sık tepkiler çekse de bir şekilde adından söz ettirmeyi başarıyor. Subaşı, bu yılın başında Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi yani nam-ı diğer Meedo ile aşk yaşamaya başladı. Milyarder olduğu söylenen Meedo için "hayatımın aşkı" diyen Şeyma Subaşı ani ayrılık kararı ile magazin gündemine bomba gibi düştü ancak ayrılık 1 hafta sürdü. Peki neler yaşandı?