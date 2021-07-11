Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ile gece partide gündüz beach'te işte yeni görüntü! 1 haftalık ayrılıkta hediye faturaları bile ifşa olmuştu

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gece partide gündüz beach'te! 1 haftalık ayrılıkta hediye faturaları bile ifşa olmuştu, ikiliden yeni görüntü geldi. Attığı her adımı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Şeyma Subaşı, Instagram'da sevgilisi ile yan yana poz vermekten kaçınıyor. Dolandırıcılık, hamilelik,bebek aldırma derken 1 hafta süren ve altında birden fazla iddia barındıran ayrılık sonrası Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo yine arkadaşlarının profilinde ortaya çıktı. Sevgilisinin barışma şartına uyma gayret gösteren Şeyma, yine gösteriş yapmaktan vazgeçemedi. Eğlenmeyi seven Subaşı, şimdilerde Meedo'su ve arkadaşları ile birlikte yine o parti senin bu parti benim geziyor. İşte, "En iyi müzik ve İbiza'daki en iyi parti buydu, bir terapist gibiydi." diyerek yaptığı paylaşımla 'Şeyma yine yaptı yapacağını' dedirten Şeyma Subaşı ve şaibeli milyarder sevgilisi Meedo'dan gelen yeni görüntü...

11.07.2021 10:11 - Son Güncelleme: 11.07.2021 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





