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Şeyma Subaşı sevgilisi ile ayrı düştü! Özlemini haykıran Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi bakın kim çıktı!

Şeyma Subaşı sevgilisi ile ayrı düştü! Özlemini haykıran Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi bakın kim çıktı! Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu olduğu ortaya çıkan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram'dan sevgilisiyle yeni bir karesini, "Seni şimdiden özledim. Muhammedim" notuyla paylaştı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile ikinci pozu sonrası Mohammed Al Saloussi'nin kim olduğu merak edildi. Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.

10.01.2021 09:26 - Son Güncelleme: 10.01.2021 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





