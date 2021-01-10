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Haberler Galeri Magazin Şeyma Subaşı sevgilisi ile ayrı düştü! Özlemini haykıran Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi bakın kim çıktı!

Şeyma Subaşı sevgilisi ile ayrı düştü! Özlemini haykıran Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi bakın kim çıktı!

Şeyma Subaşı sevgilisi ile ayrı düştü! Özlemini haykıran Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi bakın kim çıktı! Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu olduğu ortaya çıkan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram'dan sevgilisiyle yeni bir karesini, "Seni şimdiden özledim. Muhammedim" notuyla paylaştı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile ikinci pozu sonrası Mohammed Al Saloussi'nin kim olduğu merak edildi. Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.

10.01.2021 09:26 - Son Güncelleme: 10.01.2021 09:44
Şeyma Subaşı sevgilisi ile ayrı düştü! Özlemini haykıran Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi bakın kim çıktı!

Şeyma Subaşı sevgilisi ile ayrı düştü! Özlemini haykıran Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi bakın kim çıktı! Miami'de ev aldıktan sonra ülkeye dönmeyen ve pandemide parti parti gezen Şeyma Subaşı yine gündeme bomba gibi düştü.

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Şeyma Subaşı sevgilisi ile ayrı düştü! Özlemini haykıran Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi bakın kim çıktı!

Şu sıralar kızı Melisa ile Dominik'te olan Şeyma Subaşı, sevgilisine özlemini haykırdı. Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı sonunda sevgilisin adını söyledi.

Şeyma Subaşı sevgilisi ile ayrı düştü! Özlemini haykıran Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi bakın kim çıktı!

Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı sevgilisine sarılırken çekilen bir fotoğrafı daha paylaştı. Subaşı fotoğrafa "Seni şimdiden özledim. Muhammedim" notunu düştü.

Şeyma Subaşı sevgilisi ile ayrı düştü! Özlemini haykıran Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi bakın kim çıktı!

Türkiye'de ürün tanıtımlarından kazandığı milyonlarca lirayı yurt dışı tatillerinde harcayan Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'dan aylık 125 bin lira nafaka almaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı sevgilisi ile ayrı düştü! Özlemini haykıran Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi bakın kim çıktı!

Subaşı'nın bir markayı Instagram'ın hikaye kısmından paylaşması için de 120 bin TL talep ettiği gündeme gelmişti. Şeyma Subaşı ile görüşen ünlü bir marka ise Subaşı'nın yalnızca birkaç saniye görüneceği bir reklam filminden neredeyse 1 milyon liraya yakın talepte bulunduğu iddia etmişti. Subaşı'nın Türkiye'de ürün tanıtımından kazandığı milyonlarca lirayı sürekli yurt dışında harcaması ise gözlerden kaçmadı.

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