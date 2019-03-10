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Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'nın da beğendiği Instagram fotoğrafıyla sosyal medyanın diline düştü!

Şeyma Subaşı Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın diline düştü. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile Milano ve Fransa tatilinden döndükten sonra kızı Melisa ile vakit geçirmeye başladı. Kızının velayetini Acun Ilıcalı'ya veren Şeyma Subaşı yaptığı her hareketle magazin gündeminden düşmezken Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa uyguladığı Photoshop ile alay konusu oldu.

10.03.2019 10:44 - Son Güncelleme: 10.03.2019 10:44
Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'nın da beğendiği Instagram fotoğrafıyla sosyal medyanın diline düştü!

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın da beğendiği Instagram fotoğrafıyla sosyal medyanın diline düştü. Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan Instagram paylaşımını görmeye hazır mısınız?

İŞTE PHOTOSHOP'U ABARTAN ÜNLÜ İSİMLER

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'nın da beğendiği Instagram fotoğrafıyla sosyal medyanın diline düştü!

HACI SABANCI - ZEYNEP NAZLI KAYI

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'nın da beğendiği Instagram fotoğrafıyla sosyal medyanın diline düştü!

HACI SABANCI - ZEYNEP NAZLI KAYI

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'nın da beğendiği Instagram fotoğrafıyla sosyal medyanın diline düştü!

EBRU ŞALLI

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'nın da beğendiği Instagram fotoğrafıyla sosyal medyanın diline düştü!

EBRU ŞALLI

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