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Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia için bakın ne yapmaya karar verdi!

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile 15 aylık evliliğini tek celsede sonlandırmasının ardından İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgilisiyle daha iyi anlaşabilmek isteyen 29 yaşındaki Subaşı İtalyanca öğrenmeye karar verdi. Instagram hesabından hoca aradığını duyuran Şeyma Subaşı "Kendine güvenen mail atsın" dedi.

20.09.2019 13:13 - Son Güncelleme: 20.09.2019 13:13
Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia için bakın ne yapmaya karar verdi!

Şeyma Subaşı, uzun yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. Subaşı, ayrılıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia için bakın ne yapmaya karar verdi!

Instagram hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi için İtalyanca öğrenmek istediğini söyleyerek hoca aradığını duyurdu.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia için bakın ne yapmaya karar verdi!

SEVGİLİSİYLE DAHA İYİ ANLAŞMAK İÇİN DERS ALACAK

Sevgilisiyle ülke ülke dolaşan Subaşı şimdi de yeni bir dil öğrenme hazırlıklarına başladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi için İtalyanca öğrenmek istediğini belirtti.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia için bakın ne yapmaya karar verdi!

"KENDİNE GÜVENEN MAİL ATSIN"

Subaşı, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak İtalyanca ders almak istediğini ve öğretmen aradığını şöyle duyurdu: "Evet arkadaşlar kendime İtalyanca öğretmeni arıyorum. Kendine güvenen mail atsın." Subaşı ayrıca gelecek bazı yorumların önünü almak için de "Sakın bana önce İngilizceni hallet falan demeyin" uyarısında bulundu.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia için bakın ne yapmaya karar verdi!
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