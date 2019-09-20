Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia için bakın ne yapmaya karar verdi!
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile 15 aylık evliliğini tek celsede sonlandırmasının ardından İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgilisiyle daha iyi anlaşabilmek isteyen 29 yaşındaki Subaşı İtalyanca öğrenmeye karar verdi. Instagram hesabından hoca aradığını duyuran Şeyma Subaşı "Kendine güvenen mail atsın" dedi.
20.09.2019 13:13
- Son Güncelleme: 20.09.2019 13:13
"KENDİNE GÜVENEN MAİL ATSIN"
Subaşı, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak İtalyanca ders almak istediğini ve öğretmen aradığını şöyle duyurdu: "Evet arkadaşlar kendime İtalyanca öğretmeni arıyorum. Kendine güvenen mail atsın." Subaşı ayrıca gelecek bazı yorumların önünü almak için de "Sakın bana önce İngilizceni hallet falan demeyin" uyarısında bulundu.
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