Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia için bakın ne yapmaya karar verdi!

"KENDİNE GÜVENEN MAİL ATSIN"

Subaşı, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak İtalyanca ders almak istediğini ve öğretmen aradığını şöyle duyurdu: "Evet arkadaşlar kendime İtalyanca öğretmeni arıyorum. Kendine güvenen mail atsın." Subaşı ayrıca gelecek bazı yorumların önünü almak için de "Sakın bana önce İngilizceni hallet falan demeyin" uyarısında bulundu.