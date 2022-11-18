Şeyma Subaşı salya sümük paylaştı isim vermeden Acun Ilıcalı'yı mı bombaladı? 'Tepede düştüğünde...' Yeni krizin ayak sesleri
Şeyma Subaşı, 3 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabından öyle paylaşımlar yaptı ki bir anda ortalık karıştı. Bu paylaşımlar eski eş Acun Ilıcalı'ya mı gönderme? Daha önce kızı Melisa'nın velayeti yüzünden eski eşi Acun Ilıcalı ile kavga ettiği iddia edilen Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabında önce kızı Melisa ile olan fotoğraflarını paylaştıp ardından ağladığı fotoğrafını paylaşması kafaları karıştırdı. Sonrasında öyle bir gönderme de yaptı ki görenler 'bu sözler Acun Ilıcalı'ya mı?' demeden edemedi. İşte detaylar...
18.11.2022 10:10 - Son Güncelleme: 18.11.2022 10:10
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı uzun yıllar süren birlikteliklerini 2017 yılında evliliğe taşımış ancak bu evlilik 1 yıl sonra bitmişti.
Ancak sonrasında Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın bu görüntüleri sosyal medyay sızmış, ikilinin velayet yüzünden kavga ettiği iddia edilmişti. Ardında Ilıcalı iddiayı yalanlamıştı.