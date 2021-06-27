Şeyma Subaşı öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Hamilelik, dolandırıcılık derken bomba görüntü! Şeyma Subaşı boynuzlandı mı?

Şeyma Subaşı öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Hamilelik, dolandırıcılık derken bomba görüntü! Şeyma Subaşı boynuzlandı mı? Magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı - Mohammed Alsaloussi aşkı bomba gibi bitti. Hamilelik iddiasıyla gündeme gelen ve ardından sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde önce hamile olduğunu ve evliliği ertelediklerini itiraf etti ardından da sosyal medyada Mohammed Alsaloussi'ye dair ne varsa sildi. Peki neler oldu? Şeyma Subaşı sevgilisi ile neden ayrıldı? Arkadaşları ve kızı Melisa ile vaktini geçiren Şeyma Subaşı son paylaşımı ile kafaları karıştırdı. Şeyma Subaşı boynuzlandı mı? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraf...

27.06.2021 09:59 - Son Güncelleme: 27.06.2021 10:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





