Şeyma Subaşı öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Hamilelik, dolandırıcılık derken bomba görüntü! Şeyma Subaşı boynuzlandı mı?
Şeyma Subaşı öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Hamilelik, dolandırıcılık derken bomba görüntü! Şeyma Subaşı boynuzlandı mı? Magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı - Mohammed Alsaloussi aşkı bomba gibi bitti. Hamilelik iddiasıyla gündeme gelen ve ardından sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde önce hamile olduğunu ve evliliği ertelediklerini itiraf etti ardından da sosyal medyada Mohammed Alsaloussi'ye dair ne varsa sildi. Peki neler oldu? Şeyma Subaşı sevgilisi ile neden ayrıldı? Arkadaşları ve kızı Melisa ile vaktini geçiren Şeyma Subaşı son paylaşımı ile kafaları karıştırdı. Şeyma Subaşı boynuzlandı mı? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraf...
ŞEYMA SUBAŞI BOYNUZLANDI MI?
Şeyma Subaşı öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Hamilelik, dolandırıcılık derken bomba görüntü! Önce aşktan ayakları yerden kesildi, sonra 'sevgilisi dolandırıcı' iddialarıyla gündeme geldi, ardından 'bebeğimi kaybettim' diyen Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile neden ayrıldığı merak ediliyor.
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta önce paylaşıp sonra sildiği sosyal medya paylaşımında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Subaşı çok üzgün olduğunu belirterek şu satırlara yer vermişti mesajında: "Önceki paylaşımımda yüksek stresten dolayı düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Çok üzgünüm. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var."
Evlilik için gün sayan Şeyma Subaşı tüm bu olanların ardından son hamlesi ile dikkat çekti. Bebeğini kaybettikten sonra zor günler yaşayan Şeyma Subaşı, bugün Instagram'dan Meedo ile paylaştığı fotoğrafları sildi. Bununla da sınırlı kalmadı, evlilik gün saydığı sevgilisini tek kalemde Instagram hesabından sildi ayrıca takibi de bıraktı.