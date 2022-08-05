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Haberler Magazin Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştığını sonunda ilan etti! İlk takvim.com.tr duyurmuştu işte merakla beklenen o kare...

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştığını sonunda ilan etti! İlk takvim.com.tr duyurmuştu işte merakla beklenen o kare...

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştığını sonunda ilan etti! İlk takvim.com.tr duyurmuştu, merakla beklenen o kare sonunda geldi. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. İlk olarak geçtiğimiz mayıs ayında takvim.com.tr'de Mesrure Merve Arslan ikilinin arasında yaşananları 'Barışma mı gerçekleşiyor?' şeklinde duyurmuştu. O gün bugündür barıştıklarını saklayan ikiliden sonunda beklenen kare geldi. Şu sıralar Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve Meedo ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

Mesrure Merve Arslan
takvim.com.tr
05.08.2022 17:30 - Son Güncelleme: 05.08.2022 18:11
Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştığını sonunda ilan etti! İlk takvim.com.tr duyurmuştu işte merakla beklenen o kare...

ŞEYME VE MİLYARDER AŞKI BARIŞTI!

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştığını sonunda ilan etti! İlk takvim.com.tr duyurmuştu, merakla beklenen o kare geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştığını sonunda ilan etti! İlk takvim.com.tr duyurmuştu işte merakla beklenen o kare...

Şeyma Subaşı, bir süredir ayrı kaldığı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı; hediyeyi kaptı! Şimdilerde kızı Melisa, milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatilde olan Şeyma, önceki gün de sosyal medyadan barışma armağanıyla havasını attı.

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştığını sonunda ilan etti! İlk takvim.com.tr duyurmuştu işte merakla beklenen o kare...

Mısırlı Mohammed Alsaloussi, barışma hediyesi olarak ünlü fenomene 1 milyon 800 bin TL değerinde dünyaca ünlü markaya ait bir saat aldı.

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştığını sonunda ilan etti! İlk takvim.com.tr duyurmuştu işte merakla beklenen o kare...

BU İLK DEĞİL!
Daha önce de Şeyma Subaşı'na yaklaşık değeri 3.5 milyon TL'lik bir saat ve daha birçok milyonluk hediyeler alan Mısırlı iş insanı, kesenin ağzını yine açtı. Genç adam, Şeyma'ya barışma hediyesi olarak Rolex marka ve değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan bir saat aldı.

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştığını sonunda ilan etti! İlk takvim.com.tr duyurmuştu işte merakla beklenen o kare...

Ve beklenen barışma fotoğrafı geldi.

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