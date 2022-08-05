Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştığını sonunda ilan etti! İlk takvim.com.tr duyurmuştu işte merakla beklenen o kare...
Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştığını sonunda ilan etti! İlk takvim.com.tr duyurmuştu, merakla beklenen o kare sonunda geldi. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. İlk olarak geçtiğimiz mayıs ayında takvim.com.tr'de Mesrure Merve Arslan ikilinin arasında yaşananları 'Barışma mı gerçekleşiyor?' şeklinde duyurmuştu. O gün bugündür barıştıklarını saklayan ikiliden sonunda beklenen kare geldi. Şu sıralar Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve Meedo ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
05.08.2022 17:30 - Son Güncelleme: 05.08.2022 18:11
ŞEYME VE MİLYARDER AŞKI BARIŞTI!
Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştığını sonunda ilan etti! İlk takvim.com.tr duyurmuştu, merakla beklenen o kare geldi.
BU İLK DEĞİL!
Daha önce de Şeyma Subaşı'na yaklaşık değeri 3.5 milyon TL'lik bir saat ve daha birçok milyonluk hediyeler alan Mısırlı iş insanı, kesenin ağzını yine açtı. Genç adam, Şeyma'ya barışma hediyesi olarak Rolex marka ve değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan bir saat aldı.