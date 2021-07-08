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Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile barıştı işte ortaya çıkan bomba görüntü! Hediyelerin faturaları ifşa olmuştu meğer barışma şartı...

Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile barıştı! Magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'nun ayrılığı kısa sürdü. Şeyma'nın hamile kalması ile evlilik kararı alan ikili ani bir şekilde ayrılık kararı almış ve ardından gündeme gelen iddialar herkesi şaşkına çevirmişti. Attığı her adımı sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı Meedo'su ile barıştı, tektaşını da geri taktı. Lüks yaşantısı ve Şeyma'ya aldığı hediyelere ödediği ücret ile magazin gündeminden düşmeyen Mohammed Alsaloussi ortaya çıktı. Barışmanın ardından sosyal medyada şaibeli milyarder sevgilisini saklamaya özen gösteren Şeyma Subaşı, sonunda iki arada bir derede görünse de sevgilisinin yüzünü gösterdi. Peki Şeyma tüm yaşananların ardından Meedo'ya nasıl döndü? İşte Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na sunduğu barışma şartı...

Mesrure Merve Arslan
takvim.com.tr
08.07.2021 11:56 - Son Güncelleme: 08.07.2021 12:31
Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile barıştı işte ortaya çıkan bomba görüntü! Hediyelerin faturaları ifşa olmuştu meğer barışma şartı...

ŞEYMA SUBAŞI MOHAMMED ALSALOUSSİ İLE BARIŞTI!

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğini açıklamış ve bu esnada ikilinin ayrıldığı öğrenilmişti.

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Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile barıştı işte ortaya çıkan bomba görüntü! Hediyelerin faturaları ifşa olmuştu meğer barışma şartı...

Dolandırıcılık, bebek aldırma, ayrılık derken Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ile yeniden birlikte! Şeyma Subaşı'nın Meedo'su ile barıştığını ilk TAKVİM.COM.TR'de okumuştunuz. Barışmanın ardından sosyal medya hesabına sevgilisi ile güzel anılarını yeniden yükleyen Şeyma Subaşı, artık eskisi kadar aşk dolu paylaşımlarda bulunmuyor.

Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile barıştı işte ortaya çıkan bomba görüntü! Hediyelerin faturaları ifşa olmuştu meğer barışma şartı...

BEBEK ŞARTI!

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan ve sevgilisiyle tekrar barışan Şeyma, nişan yüzüğünü parmağına taktı. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi yeniden barışmak için bazı şartlar öne sürmüş. Bunlardan birisi de yeniden bir bebek. Ancak yeni bebek isteği, 'Madem bebek şartı olacaktı neden Şeyma bebeği aldırdı?' sorusunu akıllara getiriyor.

Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile barıştı işte ortaya çıkan bomba görüntü! Hediyelerin faturaları ifşa olmuştu meğer barışma şartı...

GÖSTERİŞ MERAKLISI!

İkilinin bir diğer ayrılık nedeninin ise Şeyma Subaşı'nın sosyal medyadaki gösteriş merakı yüzünden olduğu söyleniyor. Bu yüzden Meedo'nun işleri kötüye gitmeye başlamış. İş hayatı çalkantıya girince Meedo'nun ayrılık kararı aldığı söyleniyor.

Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile barıştı işte ortaya çıkan bomba görüntü! Hediyelerin faturaları ifşa olmuştu meğer barışma şartı...

DOĞUM GÜNÜNDE GELEN BARIŞMA!

Dolandırıcı olduğu iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Meedo'dan ayrılan ve yaşananlardan çok dersler çıkardığını ifade eden Şeyma Subaşı, doğum gününde kendisine gelen gizemli çiçeği herkesten sakladı.