Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisine döndü o paylaşımla herkes şokta! Olay görüntülerin ardından Şeyma'dan bomba paylaşım!
Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisine döndü o paylaşımla herkes şokta! Olay görüntülerin ardından Şeyma'dan bomba paylaşım! Dolandırıcılık, hamilelik,bebek aldırma derken 1 hafta süren ve altında birden fazla iddia barındıran ayrılık sonrası Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'ya döndü. Paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden Subaşı, son fotoğrafları ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde eski halleriyle adından söz ettiren Şeyma Subaşı'nın dudağını görenler, 'Yakında burnuna yapışacak' diyor. İşte sosyal medya kullanıcıları tarafından 'eski neşesine kavuştu' yorumları yapılan Şeyma Subaşı'nın yıllar içindeki değişimi...
15.07.2021 14:06
- Son Güncelleme: 15.07.2021 14:23
Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisine döndü o paylaşımla herkes şokta!Geçtiğimiz günlerde eski halleriyle adından söz ettiren Şeyma, sevgilisi ile barışmanın ardından paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor.
İşte eski halleriyle yeniden gündem olan Şeyma Subaşı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...