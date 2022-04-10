Şeyma Subaşı Meedo'yu kökünden sildi! Kalan son izi de yok eden Şeyma Miami'ye geri döndü ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu
Şeyma Subaşı Meedo'yu kökünden sildi! Kalan son izi de yok eden Şeyma Miami'ye geri döndü... Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma şimdilerde gününü gün ediyor. Kızı Melisa'yı da alıp Miami'ye giden Şeyma Subaşı eğlence hayatına geri döndü. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Şeyma, Meedo'sundan kalan o son izi de yok etti.
10.04.2022 10:55 - Son Güncelleme: 10.04.2022 11:01
Şeyma Subaşı Meedo'yu kökünden sildi! Kalan son izi de yok eden Şeyma Miami'ye geri döndü ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu...
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koydu.
Çalkantılı aşklarıyla sık sık gündem olan ikiliden Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık üzerine ise Şeyma Subaşı'na hediye ettiği Bentley marka otomobili geri istediği iddia edildi.
Bugünlerde yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde yan yana geldiği Hakan Sabancı ile anılmaya başlayan Subaşı, yaşananların ardından eski sevgilisine dair hiçbir iz bırakmama kararı aldı.