Şeyma Subaşı leopar desenli bikinisiyle sevgilisinin kucağında poz verdi! Mohammed Alsaloussi’den flaş hamle geldi ‘Evleniyorlar mı?’
Çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, bu kez Sevgililer Günü'ne özel yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Subaşı, leopar desenli bikinisiyle Mohammed Alsaloussi'nin kucağında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak sevgililer günün kutladı. Subaşı'nın 'Meedo' diye seslendiği Alsaloussi ise sevgilisine daha önce yaptığı evlilik teklifinden bir fotoğraf paylaştı. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin paylaşımına düştüğü not ise 'Evleniyorlar mı?' sorusunu akıllara getirdi. İşte Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin o paylaşımları...
15.02.2022 00:42
- Son Güncelleme: 15.02.2022 00:42
Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile sık sık gündem olmuştu.
Ünlü çift, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Art arda paylaşımlar yapan çiftten Mohammed Alsaloussi, sevgilisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı.
Öte yandan Şeyma Subaşı, sevgilisinin paylaşımlarını kendi sayfasına taşırken kendi yayınladığı fotoğrafla da dikkat çekti.