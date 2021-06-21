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Şeyma Subaşı kasığına kadar yırtmaçlı süper mini elbisesiyle olay oldu! Tüm gözler Şeyma'nın üzerinde

Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında filmlere konu olcak türden iddialar ortaya atılmıştı geçtiğimiz günlerde. Daha önce çalıntı Ferrari olayıyla da anılan Saloussi için sahtekar olduğuna yönelik iddialar sonrası Şeyma Subaşı sert bir çıkış yapmış ve yalanlamıştı. Bu skandallar henüz yanıt bulmamışken Şeyma Subaşı gününü gün etmeye devam ediyor. Mohammed Alsaloussi'nin doğum günü partisi için organizasyon düzenleyen Şeyma Subaşı, partide giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle gündeme oturmayı başardı.

21.06.2021 17:13 - Son Güncelleme: 21.06.2021 17:13
Şeyma Subaşı kasığına kadar yırtmaçlı süper mini elbisesiyle olay oldu! Tüm gözler Şeyma'nın üzerinde

Mohammed Alsaloussi'nin doğum günü partisi için organizasyon düzenleyen Şeyma Subaşı, partide giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle gündeme oturmayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı kasığına kadar yırtmaçlı süper mini elbisesiyle olay oldu! Tüm gözler Şeyma'nın üzerinde

Geçtiğimiz haftalarda Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, sevgilisinin doğum günü için organizasyon düzenledi.

Şeyma Subaşı kasığına kadar yırtmaçlı süper mini elbisesiyle olay oldu! Tüm gözler Şeyma'nın üzerinde

NEFES KESTİ

30 yaşındaki Şeyma Subaşı, sevgilisinin doğum günü partisinde seçtiği elbiseyle adeta nefesleri kesti. Kasığına kadar derin yırtmacı olan mini bir elbiseye giyen Subaşı'ya beğeni yağdı.

Şeyma Subaşı kasığına kadar yırtmaçlı süper mini elbisesiyle olay oldu! Tüm gözler Şeyma'nın üzerinde

Son zamanlarda hamilelik iddialarıyla gündeme gelen Subaşı, fiziğiyle resmen düşman çatlattı.

Şeyma Subaşı kasığına kadar yırtmaçlı süper mini elbisesiyle olay oldu! Tüm gözler Şeyma'nın üzerinde

AİLE OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Mohammed Alsaloussi'nin doğum gününü romantik karelerle kutlayan Şeyma Subaşı sevgilisiyle dudak dudağa olduğu pozu "Senin ne kadar muhteşem bir insan olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez..."Aile olmak için sabırsızlanıyorum." notuyla paylaşarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.