Şeyma Subaşı kasığına kadar yırtmaçlı süper mini elbisesiyle olay oldu! Tüm gözler Şeyma'nın üzerinde

Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında filmlere konu olcak türden iddialar ortaya atılmıştı geçtiğimiz günlerde. Daha önce çalıntı Ferrari olayıyla da anılan Saloussi için sahtekar olduğuna yönelik iddialar sonrası Şeyma Subaşı sert bir çıkış yapmış ve yalanlamıştı. Bu skandallar henüz yanıt bulmamışken Şeyma Subaşı gününü gün etmeye devam ediyor. Mohammed Alsaloussi'nin doğum günü partisi için organizasyon düzenleyen Şeyma Subaşı, partide giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle gündeme oturmayı başardı.

21.06.2021 17:13 - Son Güncelleme: 21.06.2021 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





