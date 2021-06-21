Şeyma Subaşı kasığına kadar yırtmaçlı süper mini elbisesiyle olay oldu! Tüm gözler Şeyma'nın üzerinde
Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında filmlere konu olcak türden iddialar ortaya atılmıştı geçtiğimiz günlerde. Daha önce çalıntı Ferrari olayıyla da anılan Saloussi için sahtekar olduğuna yönelik iddialar sonrası Şeyma Subaşı sert bir çıkış yapmış ve yalanlamıştı. Bu skandallar henüz yanıt bulmamışken Şeyma Subaşı gününü gün etmeye devam ediyor. Mohammed Alsaloussi'nin doğum günü partisi için organizasyon düzenleyen Şeyma Subaşı, partide giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle gündeme oturmayı başardı.
AİLE OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR
Mohammed Alsaloussi'nin doğum gününü romantik karelerle kutlayan Şeyma Subaşı sevgilisiyle dudak dudağa olduğu pozu "Senin ne kadar muhteşem bir insan olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez..."Aile olmak için sabırsızlanıyorum." notuyla paylaşarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.