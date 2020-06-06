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Şeyma Subaşı karantinadan çıktı! Soluğu bakın nerede aldı... Kızı Melisa için...

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bir süredir koronavirüs nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde kalmak zorunda olan kızı Melisa'nın özlemini yaşıyordu. Kızı Melisa'ya duyduğu özlem geçen hafta sona eren ve onunla yeniden bir araya gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Melisa'yla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Peki Şeyma Subaşı kızı Melisa'ya kavuştuktan sonra ilk işi ne oldu dersiniz...

06.06.2020 09:14 - Son Güncelleme: 06.06.2020 10:04
Şeyma Subaşı karantinadan çıktı! Soluğu bakın nerede aldı... Kızı Melisa için...

Dominik'te babası Acun Ilıcalı ile birlikte olan kızını geçen hafta İstanbul'a getiren Şeyma Subaşı, o zamandan bu yana kızıyla hasret gideriyor.

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Şeyma Subaşı karantinadan çıktı! Soluğu bakın nerede aldı... Kızı Melisa için...

Bir dövmeci çıkışı görüntülenen Şeyma Subaşı, kızı Melisa için koluna dövme yaptırdı.

Şeyma Subaşı karantinadan çıktı! Soluğu bakın nerede aldı... Kızı Melisa için...

Subaşı, corona virüs salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır ayrı kaldığı kızı için koluna bir figürün kafatasında bebek cenini resmi olan dövme yaptırdı.

Şeyma Subaşı karantinadan çıktı! Soluğu bakın nerede aldı... Kızı Melisa için...

29 yaşındaki sosyal medya fenomeni, yeni dövmesi hakkında, "Benim için çok anlamlı bir dövme" dedi.

Şeyma Subaşı karantinadan çıktı! Soluğu bakın nerede aldı... Kızı Melisa için...

ACUN ILICALI, ESKİ EŞİ ŞEYMA'YA ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Survivor 2020'nin çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde pandemi nedeniyle mahsur kalan Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan programına katılmış ve eski eşi Şeyma Subaşı'ya övgüler yağdırmıştı. Ilıcalı, "Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime'dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimiz de bu özeni gösteriyoruz. O konuda da Şeyma'nın hakkını hiç yemem. Melisa'ya olan ilgisi ve verdiği enerji Melisa üzerinde olumlu bir etki yarattı" demişti.

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