Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den skandal uyuşturucu partisi! O görüntülere Seren Serengil: "İnşallah kızı Melisa'nın..."
Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi uyuşturucu kullandı! Ortaya çıkan skandal görüntülere Arto, "Acun'u sevdiğim kızına saygı duyduğum için bu görüntüyü konuşmama hakkını kullanacağım" deerken Seren Serengil ise, "Şeyma gibi yaşayan insanlara özenmeyin. Bu kız yasaklı madde kullanımına kadar geldi. Bütün genç kızlara sesleniyorum bunların çarpık hayatlarına özenmeyin. İnşallah kızı Melisa'nın hayatı sağlıklı bir ortamda olur. Beni de kimse aramasın" açıklamasında bulundu. İşte detaylar...
Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den skandal uyuşturucu partisi! O görüntüler kısa sürede tepki çekerken Seren Serengil ve Arto da açıklamalarıyla gündeme geldi.
Şeyma Subaşı'nın gizli çekilmiş görüntülerini paylaşan Seren Serengil, programında açtı ağzını yumdu gözünü. Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu kullanırken çekilen özel görüntülerini paylaşan Seren Serengil yayında "Sabaha kadar uyumadım, kapıma geldiler, ne teklifler..." yorumunda bulundu.
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin skandal uyuşturucu görüntüleri | VİDEO
Şeyma Subaşı'nın gizli çekilmiş görüntülerini paylaşan Seren Serengil yayında sitem de etti. "Şeyma gibi yaşayan insanlara özenmeyin. Bu kız yasaklı madde kullanımına kadar geldi. Bütün genç kızlara sesleniyorum bunların çarpık hayatlarına özenmeyin. İnşallah kızı Melisa'nın hayatı sağlıklı bir ortamda olur. Beni de kimse aramasın" dedi.
Arto ise "Acun'u sevdiğim kızına saygı duyduğum için bu görüntüyü konuşmama hakkını kullanacağım" dedi.
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin skandal uyuşturucu görüntüleri | VİDEO