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Haberler Magazin Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi teknede... Hamilelik iddiası alıp başını gitti o kareler olay: "Evlilik ne zaman?"

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi teknede... Hamilelik iddiası alıp başını gitti o kareler olay: "Evlilik ne zaman?"

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi teknede... Hamilelik iddiası alıp başını gitti o kareler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. Sonrasında ilk barışma sinyalleri ve Şeyma Subaşı'nın Instagram'ının hikaye bölümünden biriyle dudak dudağa paylaşım yapmasının ardından Meedo, Subaşı'nın hayatına geri dönmüştü. 'Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı 'ikinci kez hamile' yönündeki iddialarla gündemde yerini korurken, sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

30.08.2022 10:34 - Son Güncelleme: 30.08.2022 10:34
Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi teknede... Hamilelik iddiası alıp başını gitti o kareler olay: Evlilik ne zaman?

"EVLİLİK NE ZAMAN?"

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi teknede... Hamilelik iddiası alıp başını giderken Şeyma ile aşkının tekne kareleri sosyal medya gündeminde...

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Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi teknede... Hamilelik iddiası alıp başını gitti o kareler olay: Evlilik ne zaman?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, daha önce evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Meedo ile yeniden barıştı.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi teknede... Hamilelik iddiası alıp başını gitti o kareler olay: Evlilik ne zaman?

Son dönemde hamilelik iddiasıyla gündemden düşmeyen Şeyma, yeni tarzıyla dikkat çekti.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi teknede... Hamilelik iddiası alıp başını gitti o kareler olay: Evlilik ne zaman?

Renkli saçlarıyla kimileri tarafından beğenilen kimileri tarafından ise 'Kafan kaşınmıyor mu?' yorumlarıyla karşı karşıya kalan Şeyma, sevgilisi ile boy boy kareler paylaştı.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi teknede... Hamilelik iddiası alıp başını gitti o kareler olay: Evlilik ne zaman?

Şeyma ile Meedo'nun teknedeki bu pozunu görenler, "Yaşıyorsun bu hayatı Şeyma" , "Evlilik, bebek ne zaman?" yorumları yaptı.

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