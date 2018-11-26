Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı tek celsede boşandı! Adliyeye gülerek gelen ikilinin yüzü içeride mahkeme duvarı oldu
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı geçtiğimiz Eylül ayında Fransa'da evlenmişlerdi. 5 yaşında Melisa adında kız çocukları olan çift, bugün saat 14.00'da gerçekleşecek olan duruşma için Silivri Adliyesi'ne geldi. Adliyeye birlikte gelen Subaşı ve Ilıcalı'nın neşeli oldukları görüldü. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı.
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı geçen yıl Eylül ayında Marsilya'da evlendi. 5 yaşında Melisa adında kızları olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın arasında bir süredir kara bulutlar dolaştığı ve çiftin sorunlarını çözemeyip bu nedenle ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Acun Ilıcalı bugün konuyla ilgili açıklama yaptı ve çıkan iddiaları doğruladı.
ACUN ILICALI İLE ŞEYMA SUBAŞI ADLİYEDE!
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, boşanmak için Silivri Adliyesi'ne geldi. Adliyeye birlikte gelen Subaşı ve Ilıcalı neşeli oldukları görüldü.
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanmak için Silivri Adliyesi'ne geldi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı. Kameralara gülümseyen ikilinin, adliyenin içine girince yüzlerinin düştüğü görüldü.
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti boşanmak için saat 2 suların adliyeye geldiler. Çift kısa bir süre içinde boşandı.
ACUN ILICALI'DAN İLK AÇIKLAMA!
"İkimizde üzgünüz yürümedi hayırlısı olsun. Hayattaki bir tek ölüme çare yok, ikimiz içinde iyi günler olacak, iddialar olabilir, hepsi çirkin severek evlendik. Yürütemedik. Saygıyla da ayrılıyoruz."