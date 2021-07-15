Şeyma Subaşı hayat dersi verdi biricik Meedo’su harekete geçti! Mohammed Alsaloussi’nin kadınlara verdiği tavsiye ‘sen hangisisin’ dedirtti

Özel hayatıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, önceki gün ise sosyal medyada verdiği 'hayat dersi' ile gündeme gelmişti. Subaşı, Instagram gönderisinde "Dünden ders al, bugünü yaşa, yarın için umutlu ol. Olduğum gibi davranıyorum ve hayatımı yüzde yüz yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.