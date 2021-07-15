Şeyma Subaşı hayat dersi verdi biricik Meedo’su harekete geçti! Mohammed Alsaloussi’nin kadınlara verdiği tavsiye ‘sen hangisisin’ dedirtti
Şeyma Subaşı hayat dersi verdi biricik Meedo'su harekete geçti! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, barışma derken son olarak sosyal medya hesabında verdiği 'hayat dersi' ile gündem olmuştu. Subaşı'nın "Dünden ders al, bugünü yaşa" ifadelerine yer verdiği paylaşımın ardından bir hamlede Mohammed Alsaloussi'den geldi. Instagram hesabında yaptığı paylaşımla kadınlara tavsiye veren Meedo, 'sen hangisisin' dedirtti. Öte yandan paylaşımında iki tip erkek olduğunu belirten Meedo, 'Şeyma'ya gönderme mi yapıyor?' sorusunu da akıllara getirdi. İşte Mohammed Alsaloussi'nin çok konuşulan o paylaşımı...
Bir dargın bir barışık yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı, sırasıyla; dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Ayrılık haberlerinden bir hafta sonra ise ikilinin barıştığını ortaya çıkmıştı.
Özel hayatıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, önceki gün ise sosyal medyada verdiği 'hayat dersi' ile gündeme gelmişti. Subaşı, Instagram gönderisinde "Dünden ders al, bugünü yaşa, yarın için umutlu ol. Olduğum gibi davranıyorum ve hayatımı yüzde yüz yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan paylaşımının ardından Mohammed Alsaloussi de harekete geçti. Instagram hesabında paylaşımda bulunan Meedo, kadınlara tavsiye verdi.
Meedo, Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Seni isteyen ve seni hak eden erkekler olacak (ikisi arasındaki) farkı bil"
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken takipçileri Meedo'ya "Sen hangisisin?" sorusunu yöneltti.